LEA: pirmąją liepos savaitę energijos išteklių kainos svyravo nežymiai

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) praneša, kad praėjusią savaitę šalyje pagaminta 68 proc. visos suvartotos elektros energijos. Per savaitę didmeninė elektros kaina šalyje padidėjo 4,6 proc., Brent nafta per savaitę pabrango 1,2 proc., dyzelino kainos paaugo 0,1 proc., benzino – sumažėjo 0,7 procento. TTF gamtinės dujos per savaitę atpigo 2,2 procento. Biokuro kaina Lietuvoje padidėjo 2 proc., bet išliko mažiausia tarp Baltijos valstybių.