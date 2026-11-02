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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Laukia pokyčiai „Ryanair“ keleiviams: gali tekti plačiau atverti pinigines

2026-11-02 13:33 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-02 13:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dėl didėjančių degalų kainų oro bendrovė „Ryanair“ svarsto mažinti išlaidas visose srityse ir neatmeta galimybės laikinai įšaldyti darbuotojų atlyginimus, informuoja agentūra „Reuters“.

Ryanair (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

Dėl didėjančių degalų kainų oro bendrovė „Ryanair“ svarsto mažinti išlaidas visose srityse ir neatmeta galimybės laikinai įšaldyti darbuotojų atlyginimus, informuoja agentūra „Reuters“.

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Svarbų vasaros ketvirtį nuo liepos iki rugsėjo bendrovės pelnas po mokesčių, kaip ir prognozavo analitikai, sumažėjo 6 proc. iki 1,61 mlrd. eurų, pirmadienį pranešė didžiausia Europos pigių skrydžių bendrovė. Bilietų kainos pagrindiniu kelionių sezonu, palyginti su praėjusiais metais, vidutiniškai sumažėjo 2 proc., tačiau šį ketvirtį vėl šiek tiek kyla.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

„Ryanair“ svarsto įšaldyti darbuotojų atlyginimus, gali kilti bilietų kainos

„Ryanair“ vadovas Michaelas O'Leary‘is pareiškė, kad nuo balandžio bendrovė gali įšaldyti atlyginimus. Taip pat norima sutaupyti pinigų mažinant įgulų darbo laiką iradministracijos darbuotojų skaičių –   pasitelkiant dirbtinį intelektą (DI).

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Be to, „Ryanair“ spaudžia oro uostus mažinti mokesčius.

Bendrovė skaičiuoja, kad ir ateinančiais finansiniais metais, kurie baigsis 2028 m. kovą, jos išlaidos degalams bus maždaug 2 mlrd. eurų didesnės.

„Jei Artimųjų Rytų konfliktas nebus greitai išspręstas, manome, kad aviacinio kuro kainos išliks aukštos dar gerokai įsibėgėjus 2027 metams“, – sakė M. O'Leary‘is.

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Kitais metais tikėtino bilietų kainų augimo esą veikiausiai nepakaks padidėjusioms išlaidoms kompensuoti. Tam skrydžių kainos turėtų pakilti 20 proc.

M. O'Leary‘io teigimu, tiek „Ryanair“, tiek visoje Europos aviacijos sektoriaus rinkoje bus fiksuojamas dviženklis kainų augimas, tačiau galbūt ne tokiu mastu.

indeliai.lt

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