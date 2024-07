LAT: melavę „Jungtiniai projektai“ galutinai pašalinti iš LTOU konkurso

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) liepos 18 dieną nutarė, kad „Jungtinių projektų“ konkursui pateikta informacija, jog įmonė atitinka techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimą, pagal kurį ji turi būti atlikusi statybos darbų savo jėgomis, yra melaginga. Teismas atmetė įmonės paraišką konkursui.

LAT iš dalies pakeitė Apeliacinio teismo kovo 12 dienos sprendimą – tuomet teismas nepripažino „Jungtinių projektų“ pateiktos informacijos melaginga.

Kitą Apeliacinio teismo sprendimo dalį teismas paliko nepakeistą – abu teismai patenkino antrąją vietą konkurse užėmusios statybų bendrovės „Infes“ ieškinio dalį ir panaikino LTOU 2023 metų spalio 20 dienos sprendimą, kuriuo pirmą vietą konkurse užėmė „Jungtiniai projektai“.

REKLAMA

REKLAMA

„Infes“ teismų prašė panaikinti „Lietuvos oro uostų“ sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir „Jungtinių projektų“ pripažinimo laimėtoja, pripažinti pastarąją pateikusia melagingą informaciją ir įpareigoti LTOU įtraukti ją į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.

REKLAMA

LAT teisėjų kolegija išaiškino, kad „Jungtiniai projektai“ privalėjo pasiūlyme išviešinti visas kitas įmones, su kuriomis įgyvendino rangos sutartis, išskirdama ir pagrįsdama jų dalį, kurią įvykdė savo jėgomis.

„Trečiasis asmuo („Jungtiniai projektai“ – BNS) neturėjo pagrindo šiuos darbus deklaruoti kaip atliktus savo jėgomis, todėl trečiasis asmuo neatitinka kvalifikacijos reikalavimo būti atlikus statybos darbų savo jėgomis“, – nutarė LAT.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak teisėjų kolegijos, įmonė pasirinko prieštaringą poziciją, neatskleidė tikrųjų santykių su neišviešintais ūkio subjektais ar statybos darbus atlikusiais darbininkais, neigė šių įmonių pajėgumų panaudojimą pagal ankstesnę sutartį, tvirtino statybos darbus atlikusi savo jėgomis.

„Teismų praktikoje nereti atvejai, kai viešojo pirkimo sutartis vykdo neišviešinti subtiekėjai, tai ne joks „naujas veiklos modelis“, o bandymas apeiti teisinį reglamentavimą, pažeidžiant viešųjų pirkimų principus, konkretaus viešojo pirkimo bei sutarčių sąlygas“, – pranešė LAT, kurio nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Infes“ teismams teigė, kad „Jungtiniai projektai“ neatitiko kvalifikacijos reikalavimo, pagal kurį konkurso dalyviai per pastaruosius 5 metus turėjo atlikti darbų bent už 0,5 mln. eurų. Anot „Infes“, „Jungtiniai projektai“ melagingai nurodė įvykdę statybos darbų už 3,45 mln. eurų, nes įmonė neturi nė vieno darbininko-statybininko, o tik atestuotus statybos ar techninės priežiūros bei statinio projekto dalies vadovus.

„Jungtiniai projektai“ teismams teigė, kad statybos rangovais ir subrangovais laikomos ir tos įmonės, kurių statybos vadovai vadovauja darbams, pildo statybos dokumentus.

REKLAMA

LTOU teigimu, „Infes“ nepagrįstai teigė, jog „Jungtiniai projektai“ be subrangovų negalėjo įvykdyti darbų, be to, taip teigti „Infes“ neturi pakankamai informacijos.

LTOU 2023 metų rugpjūtį skelbė ieškanti rangovo, kuris vietoje senų sandėlių Vilniaus oro uosto pietinėje dalyje pastatytų trijų aukštų daugiafunkcinį pastatą.

Tuomet skelbta, jog su konkurso laimėtoju sutartį planuojama pasirašyti 2023 metų spalį, darbus pradėti lapkritį, o projektą baigti 2024-2025 metų sandūroje.