Labdaros ir paramos organizacijoms „Maxima“ šiemet jau perdavė maisto už beveik 4 mln. eurų

Dar net spaliui neįpusėjus, viso šiais metais perduoto maisto kiekis gerokai viršijo visų 2025 metų rezultatą: paramos vertė jau yra didesnė 40 proc., o perduotų produktų svoris – didesnis beveik 50 proc.
Per visus 2025 metus „Maxima“ įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms, labdaros ir paramos fondams ir įvairioms draugijoms perdavė 1,4 tūkst. tonų maisto už beveik 2,8 mln. eurų. Šiemet nuo sausio 1 d. iki spalio 5 d. jau perduota 2,1 tūkst. tonų maisto už 3,9 mln. eurų. Tiek pernai, tiek šiemet didžioji jo dalis paaukota labdaros fondui „Maisto bankas“.
„Visi šie produktai įvairioms organizacijoms yra perduodami tiesiai iš mūsų asortimento – į šį skaičių nepatenka per įvairias mūsų parduotuvėse vykstančias akcijas pirkėjų nupirktas ir paaukotas maistas. Nuolat stengiamės suteikti erdvę akcijoms, kurių metu parduotuvėse besilankančius ir apsiperkančius žmones prie įvairių labdaros ir paramos iniciatyvų skatiname prisidėti ir tiesiogiai“, – pabrėžia Radvilė Narbutaitė, „Maximos“ socialinės atsakomybės ir partnerystės projektų vadovė.
Vienas tokių pavyzdžių – praėjusią savaitę vykusi rudens „Maisto banko“ akcija. Jos metu visuose didžiuosiuose Lietuvos mažmeninės prekybos tinkluose iš viso buvo nupirkta ir paaukota beveik 298 tūkst. įvairių maisto produktų pakuočių už 464 tūkst. eurų sumą.
Šioje akcijoje dalyvavo 120 „Maximos“ parduotuvių, kuriose pirkėjų buvo nupirkta ir paaukota daugiau nei 110 tūkst. maisto pakuočių už beveik 170 tūkst. eurų. Dar daugiau nei 16 tūkst. eurų lietuviškame prekybos tinkle pirkėjai paaukojo kasose nuskenavę ant akcijos skrajutės buvusį specialų brūkšninį kodą.
Didžiąją labdaros ir paramos organizacijoms nuolat perduodamos paramos dalį sudaro šviežio maisto produktai: daržovės, vaisiai, uogos, fasuota ir nefasuota duona, pieno produktai, žuvis ir mėsos gaminiai bei kitos trumpo galiojimo prekės. Šios kategorijos produktai sudaro daugiau nei keturis penktadalius visos šiemet maistu suteiktos paramos.
„Į šią kategoriją patenka prie galiojimo pabaigos artėjantys, bet visiškai saugūs, kokybiški ir vartoti tinkami produktai. Kiekvieną dieną savo siūlomą asortimentą peržiūrime, atrenkame tokius produktus ir operatyviai perduodame fondui, per kurį maistas pasiekia labiausiai jo stokojančius žmones“, – pasakoja R. Narbutaitė.
2025-ųjų metų rezultatus šiemet jau viršijo ir antroji populiariausia perduodamos paramos kategorija, bakalėjos prekės. Pernai šių produktų buvo perduota 88 tonos, už bendrą 322 tūkst. eurų sumą, o šiemet – jau 102 tonos už 377 tūkst. eurų.
R. Narbutaitė taip pat atkreipia dėmesį, jog glaudus ilgametis bendradarbiavimas su paramos ir labdaros organizacijomis sprendžia dvi problemas vienu metu: produktai ne tik pasiekia žmones, kuriems jų labai reikia, bet ir leidžia iki minimumo sumažinti maisto švaistymą.
„Mūsų prioritetas – kad visas saugus ir tinkamas vartoti maistas būtų panaudotas pagal paskirtį. Reguliariai perduodami šiuos produktus, galime ir padėti socialiai pažeidžiamiems žmonėms visoje Lietuvoje, ir kartu mažinti maisto atliekų kiekį. Labai svarbus ir partnerių gebėjimas produktus greitai paimti, išrūšiuoti bei išdalinti“, – pabrėžia „Maximos“ socialinės atsakomybės ir partnerystės projektų vadovė.
Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.