Kyšiai gydytojams: kaip suprasti, kada prašo pinigų, o kada geriau nerizikuoti

Sveikatos apsaugos sistemoje dirbantys žmonės nurodė, kad kyšiai būna įvairūs: pinigai, saldumynai, alkoholis ar net specialios paslaugos.

Jų teigimu, kai kurie pacientai įsitikinę, kad be kyšio juos neva prastai išoperuos. Senyviems žmonėms dažnai tenka ilgai aiškinti, kad kyšio nepriima ne dėl per mažos sumos, o dėl to, kad tai – neteisėta.

Specialistai primena, kad bet kokia dovana – saldainis ar keletas eurų – gresia baudžiamąja atsakomybe abiem pusėms. Vis tik ką daryti, jei įtariama, kad gydytojas laukia „padėkos“?

„Medikai, norintys kyšio, būna žiaurūs“

Socialiniame tinkle „Facebook“ viena vilnietė pasidalijo asmenine istorija ir klausė, ką daryti, jei gydytoja akivaizdžiai reikalauja kyšio.

Moteris papasakojo, kad jos 85-erių metų amžiaus mama turi prastą atmintį, serga dimensija („prezidentas per televizorių su ja neva kalbasi asmeniškai“), viską slepia, nes savus žmones laiko svetimais ir pan.

Moters teigimu, šeimos gydytoja išrašė siuntimą pas psichiatrą, tačiau rezultatas – jau antrą kartą toks pat. O kito psichiatro mieste nėra.

„Nuvedėme pas gydytoją, išklausė požymius, sako, reikėtų forminti neįgalumą. Pasiuntė atminties testui – iš 3 skaičių žmogus nė vieno negalėjo pakartoti, testo neišlaikė. Kai grįžome pas gydytoją, sako: padėtis – netokia bloga, ateikite po pusmečio.

Tai kaip čia taip? Susidarė įspūdis, kad „nepatepus – nevažiuosi“. Ką jūs darytumėte tokioje situacijoje? <...> Nes labai jau pikta, kad žmogui akivaizdžiai priklausytų valstybės pagalba, bet... <...> Dėl kyšio (aut. past.) užuominos aiškios buvo. Kol ten buvome, tokia įtampa, kad nesupratome. Paskui, kai išėjom, protas prašvito“, – rašė vilnietė.

Kita moteris nurodė, kad turėjo panašią situaciją – gydytojas tiesiog nenustato akivaizdžios diagnozės – nei gydymo, nei neįgalumo, nei pašalpos, nors liga progresuoja, o asmuo neva – sveikas: „Susidūriau, buvo šokas... Medikai, norintys kyšio, būna žiaurūs.“

Kaunietis patikino, kad gydytoja – arba nekompetentinga, arba laukia kažkokios paskatos.

„Jie akivaizdžiai nesako, bet iš elgesio ir tam tikros situacijos gali suprasti. Pati susidūriau, kai gydytoja ateina, pažiūri ir išeina. Nė vaiko tyrimų nesako, nors kortelė rankoje. Klausi – ji net nereaguoja. <...> Atėjo budinti, net nustebo, sako, kaip jūs nežinote tyrimų, o ligoninėje – jau 3 dienos“, – pasakojo kita moteris.

Dar viena komentatorė svarstė, kad baisu, kai turint labai ligotą žmogų, kuris nežino, kur yra, tuštinasi, kur papuola, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra, gydytoja sako, kad ligonis dar ir „pats susišukuoja“.

„Aš paklausčiau tiesiai, gal eitų kitaip sutvarkyt? Jei matyčiau, kad kalbą suka apie kyšius, duočiau pažymėtus pinigėlius. Negaliu pakęst aš tų kyšių ėmėjų anei davėjų“, – rašė klaipėdietė.

Dar viena lietuvė papasakojo, kad jos ir jos mamos bendra gydytoja buvo „auksine“, kol mama vis į kišenę jai ką nors įdėdavo: „Man anksčiau ji tokia buvo, bet dabar akivaizdžiai jaučiasi iš jos, lyg pro pirštus viskas.“

Kaip atskirti, gydytojas nori kyšio ar ne?

Remdamasi socialinių tinklų istorijomis Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA) atkreipė dėmesį, kad dažnai su kyšiu susijusios situacijos būna interpretuojamos neteisingai.

Pasak atstovų, jei kyla tokie klausimai – ar gydytojas dirba atsainiai, ar tik taip atrodo, o gal gydytojas tikisi „paskatinimo“ kyšiu – pirmiausia reikėtų su juo pasikalbėti, išsakyti savo abejones, lūkesčius ir užduoti rūpimus klausimus.

Lietuvos chirurgijos asociacijos prezidentas Algimantas Tamelis pažymėjo ir tai, kad yra labai nelengva bendrauti su kai kuriais pacientais, kurie nepriima gydytojo nuomonės ir mano, kad tai – dėl atsidėkojimo trūkumo: „Gydytojui reikia pastoviai galvoti, kaip nesudaryti neteisingo įspūdžio.“

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Antikorupcinio skyriaus vadovas Benas Aldakauskas irgi pabrėžė, kad manymas, jog gydytojas užslėptai prašo kyšio, nėra faktas.

Vis tik pašnekovai nurodė, kad, jei po pokalbio vis tiek išlieka įtarimų ar neaiškumų, reikėtų kreiptis į įstaigos, kurioje gydytojas dirba, vadovybę. Jei jie nereaguoja – kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją, STT ar sveikatos apsaugos įstaigos korupcijos prevencijos specialistą.

„Išliekant neaiškumui dėl ištyrimo ar gydymo aplinkybių, galima ir reikia ieškoti antros nuomonės. Gydant sudėtingas ligas taip yra priimta daugelyje pasaulio šalių“, – pridūrė A. Tamelis.

Davę kyšį pacientai pabėga, apsiverkia, tenka grasinti policija

Lietuvos chirurgijos asociacijos prezidento supratimu, dalis pacientų tikrai nuoširdžiai norėtų padėkoti. Kiti vis dar mano, kad tai – įprasta ir reikalinga.

Gydytojo nuomone, kyšius siūlo pavieniai asmenys ir jų neįžeidžiant nelengva pasakyti, kad taip nesielgtų:

„Dažniausiai bandoma įbrukti į rankas ar kišenes. Reikia būti atsargiam, norint išvengti nemalonios situacijos. Iš anksto numatyti, laiku atsitraukti, pacientą perspėti, kad taip nedarytų.

Ligoninėje Kaune dirbanti medikė, prašiusi neatskleisti jos tapatybės, paantrino, kad dalis pacientų „atsidėkojimus“ bando kišti per prievartą.

„Kai kuriems net reikia policija pagrasinti, kad suprastų ir pasiimtų savo kyšį, nes kitaip palieka ir mauna pro duris.

Seni žmonės, kai neimi kyšio, labai susigraudina ir susinervina. Sako: per mažai daviau... bet, vaikeli, aš daugiau neišgaliu. Ir pradeda verkti“, – bendra kolegų gydytojų patirtimi dalinosi kaunietė.

Ji nurodė, kad tokiais atvejais reikia skirti daug laiko nuraminti žmogų ir įtikinti, kad kyšio tikrai nereikia ir kad ne suma čia kalta.

Moteris pridūrė, kad dar daug kas galvoja, jog nedavus kyšio prasčiau išoperuos: „Nesąmonė, nes nė vienas chirurgas nedarys prasčiau be kyšio. Visas operacijas stengiamasi atlikti kuo geriau.“

JGA neslėpė, kad kyšininkavimo problema Lietuvoje vis dar išlieka aktuali, tačiau, žvelgiant kelis dešimtmečius atgal, situacija šiuo metu gerėja.

„Pastebiu, kad situacija labai keičiasi, ir džiaugiuosi, kad jaunoji karta tokios dovanų kultūros nesupranta ir nevertina“, – nurodė A. Tamelis.

Saldainiai ar medus – irgi nusikaltimas

Lietuvos chirurgijos asociacijos prezidentas paminėjo, kad, neskaitant pinigų, pacientai atsidėkoja medumi, knygomis, rankdarbiais. STT pridūrė, kad kyšis gali būti suteikiamas ir paslaugomis.

Anot JGA, dažniausiai tai – valgomos „dovanos“, tokios kaip šokoladai, pyragai, naminis maistas, kaimiški produktai ar net alkoholis

Asociacija pažymėjo, kad kyšis bet kokia forma – šokoladas, gėlės ar net 10 eurų – yra netoleruotinas.

„Tiek gydytojams, imantiems kyšį, tiek pacientams, duodantiems kyšį, gresia baudžiamoji atsakomybė. Minėtiems asmenims gali būti skiriama bauda, areštas arba laisvės atėmimas.

O baudų dydis priklauso nuo aplinkybių, kyšių vertės ir ar asmuo baudžiamas pirmą kartą“, – nurodė atstovai.

Remiantis Baudžiamuoju kodeksu, už kyšininkavimą gali grėsti 5–8 metai laisvės atėmimo, už papirkimą – nuo 4 iki 7 metų.