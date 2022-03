Kuras brangs dar labiau: JAV priims griežtą sprendimą

Kaip praneša CNN, sprendimą boikotuoti Rusijos tiekiamus energetikos šaltinius planuojama patvirtinį jau šiandien. Tai turėtų padaryti JAV prezidentas Joe Bidenas.

NEXTA, remdamasi senatoriaus Chriso Coonso komentaru, skirtu CNN, teigė, kad kuro kainos turėtų kilti visoje planetoje, tačiau „tai yra laisvės kaina“.

⚡️The White House will announce a ban on #Russian oil imports today, fuel prices will rise across the planet, but "this is the price of freedom" - Senator Chris Coons on CNN pic.twitter.com/iq1ILsRg7y