Kremliaus desperacija: užsienio verslui tiesiog draus atsiimti investuotus pinigus

Apie naujas priemones užsienio verslui pranešė Rusijos premjeras Michailas Mišustinas.

Panašu į turto nacionalizaciją

„Dabartinėje sankcijų situacijoje užsienio verslai priversti vadovautis ne ekonominiais sumetimas, o priimti sprendimus esant politiniam sprendimui.

Kad verslui suteiktume galimybę apsvarstyti tokį sprendimą, parengėme prezidento įsako projektas dėl apribojimų išeiti iš rusiškų aktyvų“, – antradienį kalbėjo Rusijos premjeras.

M. Mišustinas vylėsi, kad užsienio įmonės nepasiduos „spaudimui“.

„Tikimės, kad tie, kas investavo mūsų šalyje, galės joje dirbti ir toliau. Esu tikras, kad sankcijų spaudimas galų gale nukris ir išloš tie, kas neatšauks projektų mūsų šalyje pasidavę užsienio politikų lozungams.

Kaip rodo praktika, išeiti iš rinkos lengva, tačiau grįžti į vietą, kuri užimta konkurentų, yra kur kas sunkiau“, – aiškino vyriausybės vadovas šalies, kuri pradėjo karą Ukrainoje.

Kol kas neaišku, kiek galėtų trukti „laikinas“ draudimas trauktis iš Rusijos rinkos.

Paprastai norint užsienio šalyje pradėti verslą, būtinos tam tikros investicijos. Pavyzdžiui, norint atidaryti prekybos ar logistikos centrą būtina įsigyti žemės sklypą, pastatyti pastatus, juos įrengti ir pan.

Tam investuojami pinigai. Įprastomis sąlygomis tokį verslą būtų galima parduoti kitoms įmonėms ir susigrąžinti investuotus pinigus. Tačiau po naujausio sprendimo, to padaryti nebus galima.

Sankcijos prieš kruviną režimą

Apie pasitraukimą iš Rusijos rinkos pranešė daugybė didesnių ir mažesnių užsienio kompanijų, pavyzdžiui, BP, „Shell“ ir daugelis kitų.

Be kita ko, Rusijoje uždrausta dividendus ir palūkanas mokėti ne vietos rezidentams. Jeigu, pvz., lietuviai yra suteikę paskolų arba turi Rusijoje kotiruojamų akcijų nei palūkanų, nei dividendų už jas artimiausiu metu negaus. Be to, jų negalės ir parduoti.

Vasario 24 d. Rusijos armija pradėjo kruviną išpuolį prieš nepriklausomą Ukrainą. Karo metu jau žuvo šimtai nekaltų žmonių.

Visas Vakarų pasaulis dėl to ėmėsi griežtų sankcijų prieš Rusiją. Bankai buvo atjungti nuo tarptautinių mokėjimų, centrinio banko ir oligarchų turtas įšaldytas, uždaryta oro erdvė Rusijos lėktuvams.

Bandydama sumažinti sankcijų poveikį Rusija uždraudė išvežti valiutą, apribojo jos operacijas gyventojams ir verslui, ėmė dirbtinai palaikyti rublio kursą.