Koncertas Vilniuje iškrapštys ne tik vilniečius iš namų, bet ir miesto biudžetą: pinigų saugai neužtenka, bet pramogoms – visada prašom?

Tačiau pinigų trūkumo, panašu, nejaučia Vilniaus miesto valdžia. „Nemokamoms“, kaip ji sako, pramogoms, bus ištaškyta milijonai eurų.

„Nemokamiems“ renginiams išleis milijonus eurų

Kaip jau skelbta, priėmus vadinamąjį gynybos įstatymų paketą buvo padidinti įvairūs mokesčiai.

Dėl to visiems šalies gyventojams pabrangs visų rūšių degalai, taip pat alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai. Be to, verslas mokės daugiau pelno mokesčio.

Nors Vilniuje trūksta net priedangų, kur karinio užpuolimo atveju galėtų bent laikinai pasislėpti miestiečiai, sostinės valdžiai tai, panašu, nė kiek nerūpi.

Jos sprendimu, Vilniaus miesto savivaldybės viešoji įstaiga „Go Vilnius“ šiemet ir kitus dvejus metus iš gyventojų paims ir išleis iki 3,4 mln. eurų „nemokamoms“ pramogoms – tai yra „Vilniaus vasaros šventės 2024–2026 m. liepos 25 d. koncepcijos sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugai“.

Kaip jau skelbta, šią vasarą šventėje koncertuos britų popmuzikos atlikėja Rita Ora, taip pat Lietuvos atlikėjai.

Vis dėlto tai – ne visi pinigai, kuriuos šventei pataškys Vilniaus miestas.

Kaip žinoma, šventės metu vyks ne tik koncertas, bet ir įvairios edukacijos, bus galima pamatyti skirtingas instaliacijas.

Nesunku nuspėti, kad nemokamai tokių dalykų niekas nedaro.

Pavyzdžiui, už vieną iš instaliacijų kelis tūkstančius eurų sumokės „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“. Taigi minėtas išlaidos pasidalins visi vilniečiai, mokantys už šiukšlių išvežimą.

Šventės metu veiks 7 vandens kolonėlės, kurias įrengė „Vilniaus vandenys“. Tai reiškia, kad už šį vandenį netiesiogiai sumokės visi vilniečiai, kas mėnesį mokantys už vandenį.

Tarp renginio rėmėjų minimos ir kitos savivaldybės įmonės. Vadinasi, ir jos skirs lėšų ar kitokios paramos, už kurią netiesiogiai taip pat susimokės vilniečiai.

Galutinė visų su renginiu susijusių išlaidų suma nėra žinoma, nes jos niekas neskelbia.

Džiaugiasi, kad pavyksta išleisti daugiau pinigų?

Tai ne pirmas kartas, kai Vilniuje organizuojami „nemokami“ renginiai už mokesčių mokėtojų pinigus. Tačiau jie, panašu, kasmet gerokai pabrangsta.

Antai 2022–2023 metų „Jaunas kaip Vilnius“ švenčių organizavimo išlaidos negalėjo viršyti 1,4 mln. eurų. Vadinasi, grubiai po 0,7 mln. eurų. O šiemet ir kitais metais bus išleista vidutiniškai iki daugiau kaip 1,1 mln. eurų.

Pasak Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovės Dovilės Aleksandravičienės, trečius metus organizuojama šventė „Jaunas kaip Vilnius“ auga ir kasmet suburia vis daugiau vilniečių bei svečių iš užsienio.

„Vieną vasaros vakarą Vilniaus Vingio parkas tampa traukos centru visiems: nuo vaikų iki senjorų, nuo vilniečių iki regionuose gyvenančių melomanų bei svečių iš užsienio.

Itin pasiteisino jau trečius metus naudojamas renginio modelis, kai skamba labai įvairi muzika, tinkama visų skoniams: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestras, vadovaujamas dirigento Ričardo Šumilos, džiugins klasikinės muzikos gerbėjus, populiariosios muzikos mėgėjai sulauks netikėtų žinomų ir mėgstamų dainininkų duetų, o jau sutemus džiaugsimės vienos ryškiausių šio meto pasaulio dainininkių – Ritos Oros – pasirodymu“, – vardija D. Aleksandravičienė.

Ji priduria, kad, jei pirmą kartą koncertas sukvietė 45 tūkst. žiūrovų, tai pernai jį aplankė jau 70 tūkst. dalyvių.