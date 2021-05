Kodėl skirtinguose Lietuvos miestuose taip skiriasi atliekų išvežimo kaina?

Tiesa, šių metų pokyčiai, kaip praneša savivaldybės, ne ilgalaikiai – kitąmet šiukšlių išvežimo kainos gali vėl keistis.

Paslauga brango

Klaipėdos miesto savivaldybės duomenimis, vietinės rinkliavos įmokos šiemet faktiškai padidėjo apie 5 proc., palyginti su pernai metų įmokomis. Savivaldybės teigimu, taip nutiko dėl būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų padidėjimo.

„Pavyzdžiui, gyventojui, turinčiam 2 kambarių butą apie 50 kv. metrų dydžio, metinė vietinės rinkliavos įmoka už 2021 m. bus 41,12 euro, kai pernai buvo 38,81 euro.

Gyventojui, turinčiam individualų namą ir kuris naudojasi individualiais konteineriais, metinė vietinė rinkliava šiemet taip pat didėjo – 2020 m. buvo 73,80 euro, o šiemet jau 78 eurai“, – praneša Klaipėdos savivaldybė.

Savivaldybė atkreipia dėmesį, kad kainos keitėsi tarybos sprendimu, o tai, kad pernai šiukšlių išvežimas kainavo mažiau, lėmė dar 2019 metų pabaigoje priimtas sprendimas.

„Prieš bene pusantrų metų buvo dešimtadaliu sumažintos vietinės rinkliavos įmokos tik už 2020 metus visiems vietinės rinkliavos mokėtojams, siekiant, kad planuojami priskaitymai atitiktų prognozuojamas būtinąsias sąnaudas. Šis sprendimas galiojo tik 2020 m. vietinės rinkliavos įmokoms“, – paaiškina Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Paslaugos kaina nesikeitė

Visgi kituose Lietuvos didmiesčiuose, pavyzdžiui, Kaune šiais metais atliekų tvarkymo kaina nesikeitė – išliko tokia pati, kokia buvo ir pernai.

„Palyginimui, daugiabučiame name gyvenantis 50 kv. m. buto savininkas už komunalines atliekas per mėnesį sumoka 5,18 euro. (Tai yra, 62,16 eurų per metus – apie 20 eurų daugiau nei tokio paties buto gyventojai Klaipėdoje, – red. past.)

Individualaus namo gyventojas, kai atliekos vežamos dukart per mėnesį, o turimo konteinerio talpa 120 litrų – kas mėnesį sumoka 3,88 euro.

Visgi, reikėtų nepamiršti, kad privačiame name gyvenantys atliekų turėtojai turi galimybę patys pasirinkti norimą atliekų išvežimo dažnį ir atliekų konteinerio dydį“, – pavyzdžiu atliekų išvežimo mokestį iliustruoja „Kauno švaros“ atstovas žiniasklaidai Jonas Tumpa.

Šiukšlių išvežimo mokestis nekito ir Šiauliuose – paskutinį kartą vietinės rinkliavos dydžiai buvo keisti 2019 metų pabaigoje.

„Vienam daugiabučio namo gyventojui, kuris naudojasi kolektyviniais (bendro naudojimo) komunalinių atliekų konteineriais, taikomas 14 eurų pastovusis vietinės rinkliavos dydis, kintamasis vietinės rinkliavos dydis – 10 eurų, tad iš viso 24 eurai metams“, – dalijasi Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyresnioji specialistė Dovilė Motkevičiūtė.

Tuo metu nuo praėjusių metų liepos 1 d. vienam individualaus namo gyventojui, besinaudojančiam individualiu mišrių komunalinių atliekų konteineriu, taikomas 14 eurų pastovusis vietinės rinkliavos dydis, o kintamasis vietinės rinkliavos dydis priklauso nuo konteinerio tūrio ir ištuštinimo dažnumo.

„Pavyzdžiui, jei individualaus namo gyventojas turi 120 litrų talpos konteinerį, tai minimali mokėtina kintamoji dedamoji 10,80 euro metams; iš viso 24,80 euro metams. Jei turi 240 litrų talpos konteinerį – 21,60 euro metams, o iš viso – 35,60 euro metams“, – pavyzdžiu dalijasi D. Motkevičiūtė.

Išvežimas „galėjo brangti“

Tuo metu Vilniaus savivaldybė praneša, kad, lyginant su praėjusiais metais, rinkliavos už mišrių komunalinių atliekų tvarkymą apskaičiavimo modelis nepasikeitė. Tarifai išliko labai panašūs, tačiau laikomasi principo „teršėjas moka“, kuris ir lemia sąskaitų dydžio pokyčius.

„Rinkliava iš esmės priklauso nuo faktinio praėjusiais metais surinktų mišrių atliekų kiekio. Jei pernai gyventojas pridavė mažiau mišrių atliekų nei buvo prognozuota, šiemet jam rinkliavos mokestis yra mažesnis.

Kitaip tariant, daliai gyventojų rinkliava už mišrių komunalinių atliekų tvarkymą galėjo sumažėti, jei jie tinkamai tvarkė savo atliekas, daug rūšiavo ir taip sumažino bendrą mišrių atliekų kiekį, nepaliko neleistinų atliekų prie konteinerių, o stambių gabaritų atliekomis atsikratė tam skirtose aikštelėse“, – sako savivaldybės atstovai.

Vis dėlto, kaip pažymi Vilniaus miesto savivaldybė, nustatant atliekų tvarkymo mokesčio dydį, be faktiškai priduodamų mišrių komunalinių atliekų kiekio, aktualus ir tinkamas atsikratymas stambiagabaritėmis atliekomis.

„Prie bendrai naudojamų mišrių atliekų konteinerių neleistinai paliktos stambių gabaritų atliekų sąvartos sutvarkomos savivaldybės lėšomis, o vėliau šios sąnaudos paskirstomos konteinerių aikštelei priskirtiems nekilnojamojo turto objektams po lygiai.

Tokiais atvejais mokestis už mišrių atliekų tvarkymą gali padidėti vidutiniškai keliais eurais“, – sako savivaldybės atstovai.

Savivaldybė prideda, kad, priešingai nei įprasta manyti, į rinkliavą nėra įskaičiuojamos sąnaudos už išrūšiuotų pakuočių ir antrinių žaliavų, taip pat bešeimininkių atliekų, paliktų miškuose, laukuose ar kitose atvirose teritorijose, tvarkymą.

„Sąskaitų dydis ir toliau priklausys nuo faktinio priduotų mišrių atliekų kiekio. Tai yra motyvacinis veiksnys, kuris turėtų paskatinti vilniečius atsakingiau elgtis su atliekomis.

Tad rinkliava už mišrių atliekų tvarkymą bus mažesnė gyventojams, kurie atliekas rūšiuos, naudosis pakuočių ir antrinių žaliavų konteineriais, didelius daiktus priduos specialiose didelių gabaritų aikštelėse bei kitose atliekų surinkimo vietose“, – patikslina savivaldybė.