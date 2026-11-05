Kaip ir kitos oro linijų bendrovės, „Air France-KLM“ padidino bilietų kainas, kad kompensuotų pakilusias kuro kainas. Oro linijų bendrovei itin aktyviu liepos–rugsėjo laikotarpiu, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, veiklos pelnas padidėjo 10 proc. iki 1,35 mlrd. eurų, o keleivių srautas išaugo 1,8 proc., pranešė bendrovė.
Didesnės bilietų kainos padėjo sušvelninti kuro sąnaudų smūgį, nes trečiąjį ketvirtį išlaidos kurui buvo 436 mln. eurų didesnės nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Bendrovė prognozuoja, kad per visus metus bendros šios sąnaudos pasieks 9,3 mlrd. eurų – tai 2,3 mlrd. eurų daugiau nei pernai.
„Šie rezultatai rodo pastaraisiais metais priimtų strateginių sprendimų naudą, pradedant „Air France“ perėjimu prie aukštesnės klasės paslaugų“, – pranešime teigė grupės generalinis direktorius Benjamin Smith.
KLM laukia nauja pertvarka
Oro linijų bendrovė pareiškė, kad taip pat imsis „papildomų struktūrinių priemonių“, kad pagerintų savo Nyderlandų padalinio KLM pelningumą, kurio maržos atsilieka nuo „Air France“.
Atskirame pareiškime KLM nurodė, kad restruktūrizavimas apims dar 15 proc. bendrą darbo vietų mažinimą, o apie 5 tūkst. pareigybių bus „reorganizuota“, siekiant pajamas padidinti vienu milijardu eurų per metus.