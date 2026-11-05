Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

KLM mažins darbo vietų skaičių dar 15 proc.: pertvarkys apie 5 tūkst. pareigybių

2026-11-05 14:55 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-11-05 14:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Oro linijų bendrovės „Air France-KLM“ akcijų kursas ketvirtadienį šoktelėjo daugiau nei 12 proc. po to, kai grupė nustebino investuotojus didesniu trečiojo ketvirčio veiklos pelnu, nepaisant smarkiai išaugusių išlaidų aviaciniam kurui.

Keleivinis lėktuvas. Asociatyvi archyvo nuotrauka (123rf.com)

Oro linijų bendrovės „Air France-KLM“ akcijų kursas ketvirtadienį šoktelėjo daugiau nei 12 proc. po to, kai grupė nustebino investuotojus didesniu trečiojo ketvirčio veiklos pelnu, nepaisant smarkiai išaugusių išlaidų aviaciniam kurui.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Kaip ir kitos oro linijų bendrovės, „Air France-KLM“ padidino bilietų kainas, kad kompensuotų pakilusias kuro kainas. Oro linijų bendrovei itin aktyviu liepos–rugsėjo laikotarpiu, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, veiklos pelnas padidėjo 10 proc. iki 1,35 mlrd. eurų, o keleivių srautas išaugo 1,8 proc., pranešė bendrovė.

REKLAMA

Didesnės bilietų kainos padėjo sušvelninti kuro sąnaudų smūgį, nes trečiąjį ketvirtį išlaidos kurui buvo 436 mln. eurų didesnės nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Bendrovė prognozuoja, kad per visus metus bendros šios sąnaudos pasieks 9,3 mlrd. eurų – tai 2,3 mlrd. eurų daugiau nei pernai.

REKLAMA
REKLAMA

„Šie rezultatai rodo pastaraisiais metais priimtų strateginių sprendimų naudą, pradedant „Air France“ perėjimu prie aukštesnės klasės paslaugų“, – pranešime teigė grupės generalinis direktorius Benjamin Smith.

KLM laukia nauja pertvarka

Oro linijų bendrovė pareiškė, kad taip pat imsis „papildomų struktūrinių priemonių“, kad pagerintų savo Nyderlandų padalinio KLM pelningumą, kurio maržos atsilieka nuo „Air France“.

Atskirame pareiškime KLM nurodė, kad restruktūrizavimas apims dar 15 proc. bendrą darbo vietų mažinimą, o apie 5 tūkst. pareigybių bus „reorganizuota“, siekiant pajamas padidinti vienu milijardu eurų per metus.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų