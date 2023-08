„Klaipėdos nafta“ šiemet uždirbo 8 mln. eurų pelno

Įmonė šiemet uždirbo 8,1 mln. eurų grynojo pelno (pernai – 13,8 mln. eurų nuostolio), per „Nasdaq“ Vilniaus biržą penktadienį pranešė „Klaipėdos nafta“.

Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) siekė 16,7 mln. eurų – 1,2 proc. mažiau (16,9 mln. eurų).

„Šio laikotarpio rezultatai atspindi mūsų ilgalaikį įdirbį transformuojant bendrovę – užtikrintą energetinių kaštų, veiklos emisijų kontrolę, diversifikuotą veiklos portfelį skystųjų energijos produktų terminaluose. Be to, pastarųjų kelerių metų pastangos tarptautinio SGD verslo vystymo srityje taip pat jau duoda apčiuopiamų rezultatų ir prisideda prie bendrovės pelno eilutės“, – pranešime sakė „Klaipėdos naftos“ generalinis direktorius Darius Šilenskis.

Sausį–birželį augo tiek šviesiųjų naftos produktų, tiek biodegalų krova – įmonės naftos produktų terminalo rinkos dalis šiemet augo nuo 25 iki 39 proc. Be to, augo ir SGD išdujinimo ir krovos apimtys – jos siekė 17,3 teravatvalandės (TWh), arba 32 proc. daugiau nei prieš metus, per terminalą atgabenta 87 proc. visų į Lietuvą šiemet importuotų dujų.

Iš komercinės veiklos „Klaipėdos naftos“ grupė per pusmetį uždirbo 0,5 mln. eurų grynojo pelno, kai pernai patirtas 84 tūkst. eurų nuostolis. Tam daugiausiai įtakos turėjo pasaulinėse rinkose išaugusi konsultacijų vystant SGD terminalų projektus paklausa bei pasirašytos dviejų plaukiojančių SGD terminalų operatoriaus sutartys Vokietijoje.