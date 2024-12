Ketvirtadienį ryte geriau nejunkite elektros – įspėja dėl smarkiai išaugusios kainos

„Elektrum Lietuva“ produktų vystymo vadovas Mantas Kavaliauskas teigia, kad brangiausią valandą elektros kaina už kilovatvalandę sieks 0,655 euro su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) arba 0,542 euro be PVM.

„Didžiausią įtaką kainos šuoliui „Nord Pool“ biržoje daro dėl remonto darbų išjungta elektros jungtis „EstLink 1“ ir itin maža vėjo ir saulės generacija centrinėje Europoje.

Tiek buitiniams, tiek verslo klientams, turintiems su birža susietą elektros tiekimo planą, reikėtų didžiausią dėmesį atkreipti į 8–9 val. ryto, nes tuomet kaina bus pasiekusi piką – 65 centus už kilovatvalandę, tačiau aukšta kaina laikysis net iki 11 val., tuomet ji sieks 48 centus už kilovatvalandę. Tad ketvirtadienį iki pietų vartotojams rekomenduojame kiek įmanoma labiau sumažinti elektros vartojimą ir jai imlius įrenginius naudoti vėlesnėmis valandomis“, – pranešime cituojamas M. Kavaliauskas.

REKLAMA

REKLAMA

Anot jo, palyginti su prieš savaitę, gruodžio 5 d. fiksuotu dienos kainos vidurkiu, kilovatvalandės kaina ketvirtadienį bus išaugusi 64,5 proc. nuo 0,142 euro iki 0,234 euro (be PVM).

REKLAMA

„Į Lietuvą ir visą regioną atėjo žiema, o tai reiškia išaugusį momentinį vartojimą, ypač rytais ir apie 16-17val. Mūsų šalis turi didelę priklausomybę nuo atsinaujinančių energijos išteklių ir mažą lankstumą generacijoje, todėl tokie kainų šuoliai jau nebeturėtų stebinti“, – sako M. Kavaliauskas.

Pasak jo, klientams, pasirinkusiems nefiksuotos kainos sutartis ir siekiantiems mažinti išlaidas elektrai, būtina operatyvi reakcija į elektros kainų šokinėjimus biržoje, o efektyviausias būdas tam – realiu laiku sekti kainos pokyčius „Nord Pool“ biržoje ir pagal tai priimti sprendimus dėl jos vartojimo tam tikru metu.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai galima padaryti įsidiegus nemokamą „Elektrum Lietuva“ mobiliąją programėlę, kurioje suteikiama informacija apie kainų svyravimus, galima matyti didmeninę elektros kainą Lietuvos regione (su ir be PVM). Be to, vartotojai gali sekti savo vartojimo įpročius, lyginti skirtingus periodus, matyti prognozuojamas sąskaitas.

Programėlės vartotojai gali užsisakyti automatinį pranešimą apie tai, kuomet elektros kaina biržoje pakyla iki nustatyto lygio ir pagal tai koreguoti savo vartojimą. Pateikiama informacija aktuali visiems klientams – tiek pasirinkusiems fiksuotą elektros tiekimo planą, tiek susietą su birža, nes padeda efektyviai mažinti išlaidas elektrai“, – akcentuoja produktų vystymo vadovas.

Jis priduria, kad bendrovės siūloma mobilioji programėlė yra pritaikyta tiek buitiniams, tiek verslo klientams.