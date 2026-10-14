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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Kautra“ atvėrė naują aptarnavimo centrą Klaipėdos LEZ

2026-10-14 19:51 / šaltinis: BNS
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2026-10-14 19:51
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Keleivių vežimo bendrovė „Kautra“ oficialiai atidarė 4 mln. eurų vertės naują tvaraus transporto aptarnavimo centrą Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) – į naujus elektrinius autobusus ir jų infrastruktūrą įmonė investavo beveik 30 mln. eurų.

Autobusai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Keleivių vežimo bendrovė „Kautra“ oficialiai atidarė 4 mln. eurų vertės naują tvaraus transporto aptarnavimo centrą Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) – į naujus elektrinius autobusus ir jų infrastruktūrą įmonė investavo beveik 30 mln. eurų.

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Aptarnavimo centras 1,5 hektaro teritorijoje artimiausiu metu aptarnaus daugiau nei 100 autobusų, o ateityje šį skaičių planuojama didinti iki 140, trečiadienį pranešė bendrovė.

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Anot įmonės generalinio direktoriaus Lino Skardžiuko, sprendimas vystyti ir plėtoti elektrinį transportą Klaipėdoje yra žingsnis į ateitį.

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Centre įrengtos lauko stoginės ir 44 įkrovimo stotelės, techninė bazė autobusų priežiūrai, taisymui ir plovimui, erdvės vairuotojams.

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Nuo 2024 metų „Kautra“ jau investavo apie 34 mln. eurų į naujus elektrinius autobusus, jų aptarnavimo infrastruktūrą ir atsinaujinančios energijos sprendimus. 

Šiuo metu Klaipėdoje įsikūrusiame „Kautros“ autobusų parke yra apie 70 autobusų, iš kurių 45 elektriniai.

BNS pernai rugsėjį rašė, kad į 40 elektrinių autobusų, aptarnavimo infrastruktūrą, įkrovimo prieigas įmonė investavo daugiau kaip 25 mln. eurų.

indeliai.lt

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