„Kautra“ atvėrė naują aptarnavimo centrą Klaipėdos LEZ

Aptarnavimo centras 1,5 hektaro teritorijoje artimiausiu metu aptarnaus daugiau nei 100 autobusų, o ateityje šį skaičių planuojama didinti iki 140, trečiadienį pranešė bendrovė.
Anot įmonės generalinio direktoriaus Lino Skardžiuko, sprendimas vystyti ir plėtoti elektrinį transportą Klaipėdoje yra žingsnis į ateitį.
Centre įrengtos lauko stoginės ir 44 įkrovimo stotelės, techninė bazė autobusų priežiūrai, taisymui ir plovimui, erdvės vairuotojams.
Nuo 2024 metų „Kautra“ jau investavo apie 34 mln. eurų į naujus elektrinius autobusus, jų aptarnavimo infrastruktūrą ir atsinaujinančios energijos sprendimus.
Šiuo metu Klaipėdoje įsikūrusiame „Kautros“ autobusų parke yra apie 70 autobusų, iš kurių 45 elektriniai.
BNS pernai rugsėjį rašė, kad į 40 elektrinių autobusų, aptarnavimo infrastruktūrą, įkrovimo prieigas įmonė investavo daugiau kaip 25 mln. eurų.