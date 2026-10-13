Kaune prasideda šildymo sezonas

„Dėl atvėsusių orų ir artimiausių dienų sinoptikų prognozių Kaune antradienį, spalio 13 dieną, pradedamas šildymo sezonas. Artimiausiu metu šiluma pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti“, – teigiama savivaldybės pranešime spaudai.
Daugiabučiuose namuose, kuriuose įrengti modernizuoti šilumos punktai, šildymo sezonas truks nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.
Šildymo sezono pradžia nustatoma atsižvelgiant į faktinę lauko oro temperatūrą – kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos.
Pernai Kaune šildymo sezonas prasidėjo spalio 2-ąją.
Kaip skelbė ELTA, pirmadienį šildymo sezonas prasidėjo ir Vilniaus miesto bei rajono savivaldybėse, taip pat ir Panevėžyje.