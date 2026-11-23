„Aš tikrai dabar nežadu visos frakcijos paramos, bet aš tikrai manau, kad frakcijoj tikrai atsiras žmonių, kurie gali palaikyt tokį sprendimą“, – žurnalistams pirmadienį Seime sakė L. Kasčiūnas.
Be to, kai kuriems politikams teigiant, kad didžiausios potencialios tokio mokesčio mokėtojos – „Orlen Lietuvos“ – apmokestinimas gali pabloginti Vilniaus ir Varšuvos santykius, politikas primena, kad tokį mokestį jau įvedė pati Lenkija.
„Pati Lenkija taiko panašią metodiką ir kartais netgi dar drastiškesnę metodiką valstybinių įmonių atžvilgiu. Turint omeny, kad valstybė turi gerai gyvenančių ir dirbančių (įmonių – BNS) šiandien, (...) man atrodo, būtų labai nesąžininga sakyt, kad Lietuvai negalima, o Lenkijai galima (įvesti mokestį – BNS). Šiuo atveju mes turim labai aiškią situaciją, kad sektorius gerai auga, yra proga imti ir pasidalinti (pelnu – BNS) su valstybe“, – kalbėjo konservatorių lyderis.
L. Kasčiūnas priminė, kad tuomet valdžioje buvę konservatoriai 2023 metais įvedė laikiną komercinių bankų viršpelnio mokestį, kuris baigė galioti 2025 metais.
„Bankai irgi buvo nepatenkinti, kad Gynybos fondui buvo nukreipti pinigai, bet tai buvo tam tikras solidarumo įnašas, kuris buvo ryžtingas plečiant mūsų pajėgumus“, – teigė L. Kasčiūnas.
Finansų ministras Taurimas Valys spalio viduryje teigė, kad „Orlen Lietuvos“ papildomas apmokestinimas būtų rizikingas sprendimas dvišalių santykių su Lenkija kontekste, o finansinė nauda valstybei būtų menka.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys taip pat yra sakęs, kad šis mokestis gali turėti pasekmių Vilniaus ir Varšuvos santykiams.
„Orlen“ lapkričio pradžioje pareiškė svarstantis, ar atsisakyti Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto. Koncerno vadovo Ireneuszo Fafaros (Ireniušo Fanfaros) teigimu, priėmus tokį sprendimą kiltų rizika uždaryti vienintelę Baltijos šalyse naftos perdirbimo gamyklą.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius netrukus po to pranešė, jog „Orlen“ jau informavo Vyriausybę, kad papildomas „Orlen Lietuvos“ apmokestinimas paveiktų koncerno planus toliau investuoti į gamyklą.