Karui ragina ruoštis iš anksto: štai kiek kainuoja ir ką rasite jau sudėtose išvykimo kuprinėse

Internetinės parduotuvės kuprine72.lt vadovas Karolis Balvočius pasakojo, kad praeitais metais sugalvojo pardavinėti karui ar kitoms ekstremalioms situacijoms sukomplektuotas kuprines.

„Mintis imtis šio verslo kilo supratus, kad kuprinės susikomplektavimas ilgas darbas. Juk visko neįmanoma nusipirkti vienoje parduotuvėje. Be to, reikia kruopščiai apgalvoti, kokius daiktus susidėti.

Todėl sugalvojau, kad galiu sutaupyti žmonėms laiko, pasiūlydamas įsigyti jau sukomplektuotą kuprinę“, – pasakojo K. Balvočius.

REKLAMA

REKLAMA

Kuprines darbuotojams perka ir darbdaviai

Neseniai internetinę parduotuvę krepšysx.lt įkūręs Ernestas Žalandauskas pastebėjo, kad nors veiklą vykdo neseniai, bet klientų netrūksta.

REKLAMA

„Pastebiu augantį susidomėjimą – tiek gyventojai, tiek verslo atstovai aktyviai domisi kuprinėmis ir jų komplektacijomis. Tai rodo, kad žmonės vis labiau supranta pasirengimo svarbą ir ieško patikimų sprendimų.

Dalis pirkėjų kuprines įsigyja asmeniniam naudojimui, norėdami būti pasiruošę nenumatytiems atvejams, o kiti – verslo reikmėms, pavyzdžiui, aprūpinti savo darbuotojus ar organizacijas būtiniausiais išgyvenimo rinkiniais. Pastebime, kad dažnai pirkėjai, įsigiję kuprinę asmeniniam naudojimui, vėliau sugrįžta užsakyti kuprinių ir savo šeimos nariams ar artimiesiems“, – komentavo parduotuvės įkūrėjas.

REKLAMA

REKLAMA

Klausia, kaip naudotis kuprinių turiniu

Anot E. Žalandausko, dažniausiai pirkėjų klausimai būna susiję su kuprinės turiniu – kokie daiktai į ją įtraukti, ar jie atitinka oficialias rekomendacijas, ar reikės ką nors papildomai įsigyti.

„Taip pat svarbus ir pristatymo klausimas – pirkėjai teiraujasi apie terminus, pristatymo būdus bei galimybę įsigyti kuprines didesniais kiekiais.

Žmonės taip pat klausia, kaip naudoti kuprinės turinį realiose situacijose, ar prireikus jie sugebės tinkamai pasinaudoti pirmosios pagalbos priemonėmis ar kitais įrankiais“, – vardijo E. Žalandauskas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jis pastebėjo, kad pirkėjai kuprinę nori naudoti iš karto.

„Jie teiraujasi, ar ji tinkama ne tik ekstremalioms situacijoms, bet ir, pavyzdžiui, ilgesnėms išvykoms ar kelionėms į gamtą“, – sakė pašnekovas.

Kaina prasideda nuo 147,99 euro

K. Balvočius tikino, kad pačiam susikomplektuoti kuprinę ar jau nusipirkti ją sukomplektuotą kainuoja beveik tiek pat.

REKLAMA

Tinklapyje siūloma įsigyti dviejų rūšių kuprines. Optimali kuprinė kainuoja 169 eurus, o maxi, kurioje daugiau daiktų kainuoja 210 eurų.

„Žmonės perka tiek pigesnes, tiek brangesnes kuprines. Jos skiriasi tuo, kad brangesnėje kuprinėje dar papildomai yra įdėta pakrovimo saulės baterija, vandens filtras ir karšto maisto davinys“, – vardijo K. Balvočius.

E. Žalandausko parduotuvėje galima įsigyti trijų komplektacijų kuprines. Ekonominės komplektacijos kuprinė kainuoja 147,99 euro, optimalios sudėties – 239,99 euro, o premium komplektacijos – 299,99 euro.

REKLAMA

„Pirkėjų pasirinkimai priklauso ir nuo poreikių, ir nuo finansinių galimybių Tie, kurie nori maksimaliai pasiruošti nenumatytiems atvejams dažniau renkasi premium komplektacijos kuprinę. Ieškantys ekonomiškesnio varianto renkasi ekonominės arba optimalios sudėties kuprines, kurios užtikrina esminį pasirengimą ir yra prieinamesnės kainos atžvilgiu.

Pastebime, kad dažnai žmonės, įsigiję optimalų variantą, vėliau papildo jį papildomomis priemonėmis pagal asmeninius poreikius“, – komentavo E. Žalandauskas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kuprinę pataria naudoti bet kokioje ekstremalioje situacijoje ar žygyje

Pasak K. Balvočiaus, pirkėjai klausimų beveik neturi ir jų neužduoda.

„Žmonės tiesiog ima ir iš karto perka kuprines. Matyt, informacijos jie jau būna prisiskaitę. Juk ne viename tinklapyje galima rasti informacijos apie išvykimo krepšius, rasti sąrašus, ką būtina susidėti“, – sakė jis.

K. Balvočius pasakojo, kad kuprines sukomplektavo remdamasis rekomendacijomis.

„Su šiuo krepšiu žmogus galės išgyventi 72 valandas ekstremaliomis sąlygomis.

Pradėjus prekiauti kuprinėmis buvo nuogąstavimų kas siūlome produktą, kurio galbūt niekada neprireiks panaudoti. Tačiau su kuprine galima eiti į žygius. Be to, kuprinėje esančius daiktus galima panaudoti ir dingus elektrai. Pernai juk turėjome tokią situaciją, kai nemaža dalis žmonių po audros liko be elektros“, – pastebėjo pašnekovas.

REKLAMA

Kuprinę pataria papildyti

E. Žalandauskas taip pat tikino, kad kuprinės yra sukomplektuotos pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijas.

„Kuprinėse yra papildomos vietos, kur rekomenduojame įsidėti svarbius dokumentus. Tokius, kaip asmens tapatybės kortelė, sveikatos draudimo dokumentus, teisines sutartis, nekilnojamojo turto dokumentus ar kitus dokumentus, kurie gali būti reikalingi netikėtose situacijose. Taip pat gali prireikti įdėti elektronines šių dokumentų kopijas, kad būtų užtikrintas jų prieinamumas bet kokioje situacijoje.

REKLAMA

Žinoma, kiekvienas vartotojas gali papildyti kuprinę asmeniniais daiktais, priklausomai nuo savo gyvenimo būdo ar specifinių poreikių. Tai gali būti, pavyzdžiui, vaistai, higienos priemonės, svarbių kontaktų sąrašai, maisto atsargos ar netgi augintinių inventorius. Be to, nesvarbu, ar gyventojai kuprinę susirinks patys, ar įsigys jau sukomplektuotą – manome, svarbiausia, kad būtume pasiruošę ekstremalioms situacijoms“, – kalbėjo pašnekovas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pataria nepamiršti drabužių ir maisto

Aktyvaus laisvalaikio drabužiais ir kitu inventoriumi prekiaujančios parduotuvės „Hiatus“ produkto specialistas Vytautas Ralys pastebėjo, kad pastaruoju metu šiek tiek išaugo kuprinių paklausa.

„Ypatingai kiek didesnės talpos kuprinių. Visgi kol kas sunku pasakyti ar tai sezoniškumo, nuolaidų įtaka, ar paklausa išaugo dėl poreikio turėti patikimą ir patogią kuprinę ekstra atveju.

REKLAMA

Tam tikri laisvalaikio, na, arba aktyvaus laisvalaikio kuprinių modeliai tikrai gali būti kuo puikiausiai išnaudoti ir ekstremalios situacijos metu. Kartais tai netgi suteiktų daugiau komforto nei tradicinės kuprinės“, – sakė pašnekovas.

Jis pažymėjo, kad žmonės turėtų mokėti išnaudoti turimą ekipuotę.

„Tai daryti būtina. Na, reikėtų bent jau įsidėmėti kuprinės turinį, jeigu yra perkamos paruoštos kuprinės. Galbūt pasipildyti ją pagal poreikį. Svarbu pažymėti, kad reikėtų turėti ne tik kuprinę. Esant būtinybei lauke praleisti ilgesnį laiko tarpą tik su kurpine ant pečių gali būti sudėtinga užduotis. Ypatingai, jeigu oro sąlygos yra nepalankios.

Dėl šios priežasties vertėtų apgalvoti ir savo turimą garderobą. Į tą pačią kuprinę gali keliauti ir patikimas, šiltas džemperis, neperšlampama striukė, termo apranga. Tiesa, geriau jau būti be striukės, nei be maisto atsargų ar vandens. Tačiau ir trumpalaikėje, ir ilgalaikėje perspektyvoje atrasti funkcionalią aprangą rekomenduočiau“, – patarė V. Ralys.