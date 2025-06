Jau aišku, kokie orai užklups artimiausiomis dienomis: malonu nebus

Trečiadienio naktį daug kur trumpai palis. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 10–15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 16–21 laipsnis, rašo meteo.lt

(32 nuotr.) FOTOGALERIJA. Joninių šventė Lietuvoje

Ketvirtadienį vietomis trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 20–25, pajūryje 17–19 laipsnių šilumos.

Penktadienį daug kur palis, vyraus trumpi lietūs. Vietomis perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 5–10 m/s, dieną pietryčių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Nepaisant orų prognozių, ugniagesiams Joninių naktis – rami

Nepaisant perspėjimų apie galimą audrą Joninių naktį, ugniagesiams ji buvo pakankamai rami: nuvirtusius medžius praėjusią parą šalino iš viso 14 kartų.

Kaip antradienį BNS nurodė budintis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnas, šis iškvietimų skaičius – „pakankamai mažas“.

„Po visą Lietuvą išsiskirstė iškvietimai. Jų buvo 14. (...) Tai – pakankamai mažas kiekis. Aišku, žiūrėsim, kaip bus šiandien, bet kol kas sakyčiau labai ramiai praėjo vakar vakaras“, – kalbėjo pareigūnas.

Pirmadienį dalis Lietuvos gyventojų gavo trumpąsias žinutes apie naktį pietvakarių Lietuvoje prognozuojamus pavojingus vėjo gūsius, ypač stiprius perkūnijos metu.

Prognozuojama, kad antradienį, per Jonines, daug kur vėjo gūsiai sieks 15–20 metrų per sekundę, pajūryje – iki 25 metrų per sekundę.

Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pirmadienį pranešė, kad artėjant audrai, stiprina pajėgas vakarų bei pietvakarių Lietuvoje.

ESO rekomenduoja automobilius statyti atokiau nuo medžių, sandariai uždaryti pastatų langus, duris ir stoglangius bei sutvirtinti laikinus statinius ar konstrukcijas, vengti vaikščioti po medžiais ar arti elektros linijų, o vairuojant automobilį būtina būti ypač atsargiems dėl galimų kliūčių kelyje.