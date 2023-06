Karštis gyventojus varo į neviltį: parduotuvėse išpirko šias prekes – negaili ir 3 tūkst. eurų

Bendrovės „Žalias pasaulis“ vadovas Laurynas pastebėjo, kad šiuo metu oro kondicionieriai jau nebėra tik sezoninė prekė.

„Nebeliko tik oro kondicionierių, dabar yra ir šilumos siurbliai, kuriais žmonės gali ne tik vėsintis, bet ir šildytis. Todėl dabar jų sezonas išsiplėtė, žmonės įrangą perka ir montuoja ne tik šiltuoju sezonu, bet ir žiemą.

Žinoma prasidėjus karščiams jaučiamas klientų antplūdis, bet tikrai nebe toks, koks būdavo anksčiau. Užsisakius kondicionierių visi darbai atliekami per 2–3 savaites“, – pasakojo įmonės vadovas.

Šilumos siurblių montavimo ekspertas Žymantas Vaitkevičius tikino, kad technologiniai reikalavimai riboja laiką, kada galima montuoti oras-oras šilumos siurblius ir kondicionierius.

„Mažiausia lauko temperatūra, kai galima atlikti šiuos darbus, yra penki laipsniai šilumos. Tačiau vos pradėjus šilti orams, darbų sąrašas iškart pildosi. Vos kelios šiltos dienos – ir prasideda bumas, užsakymai keliauja dešimtimis per dieną.

Vienam užsakymui įvykdyti reikia dviejų žmonių komandos, kuri darbus atlieka per keturias valandas. Jeigu situacija komplikuota – pavyzdžiui, kai lauko bloko negalima tvirtinti ant sienos ar balkone ir jį tenka statyti ant stogo, darbai gali užtrukti ir iki dviejų dienų“, – aiškino ekspertas.

Jo teigimu, šiuo metu klientai, užsakę prekes ir paslaugas, turi palaukti eilėse.

„Kai prasideda didieji karščiai ir skambina žmonės, pirmiausiai raginame juos domėtis ne darbų ir įrangos kaina, o laiku, kada galėsime sumontuoti – įprastai tuomet eilės būna susidariusios dviem mėnesiams į priekį“, – sakė Ž. Vaitkevičius.

Svarbiausias kriterijus – kaina

Pasak „Žalias pasaulis“ vadovo, dažniau į įmonę kreipiasi klientai, kurie gyvena daugiabučiuose.

„Ten sudėtingesnė situacija su vėdinimu. Todėl kondicionierius yra geras sprendimas, kuris daug nekainuoja. Be to, pagrindinis aspektas, pagal kurį klientas renkasi kondicionierių ir yra kaina, kuri su montavimo darbais prasideda nuo 1 tūkst. eurų iki 3 tūkst. eurų. Kaina remiasi į įrenginio modelį ir gamintoją.

Dar klientas yra svarbu įrengimo dizainas ir paties įrenginio efektyvumas. Dažniausiai klientai domisi sprendimo radimu – kaip ir kur įrengti oro kondicionierių. Jie dažniausiai montuojami būstuose, kurie jau įrengti. Todėl žmonės nori, kad kondicionierius atrodytų kuo estetiškiau“, – pasakojo įmonės vadovas Laurynas.

Anot Ž. Vaitkevičiaus, šiuo metu sparčiai mažėja kondicionierių pasirinkimas.

„Sezono pradžioje dar galima pasirinkti ir brangesnius, ir pigesnius, ir geriausią kainos bei rezultato santykį siūlančius modelius. Sezonui įsivažiavus pirmiausiai iš sandėlių dingsta geriausiai kainą ir kokybę suderinanti įranga.

Tuomet perkamiausia tampa nebrangi įranga, o galiausiai lieka tik labai brangūs modeliai. Kai pradeda kankinti karščio bangos, žmogui belieka rinktis brangiausią įrangą“, – įspėjo specialistas.

Jo teigimu, vidutinės klasės oro siurblių metų pradžioje galima rasti už 600–700 eurų. Brangesnių modelių kainos gali siekti ir 3 tūkst. eurų, priklausomai nuo gamintojo ir galingumo.

Naujovė – kondicionieriai be vėjo

Anot įmonės vadovo Lauryno, jos specialistai atlieka įrengimo ir įrangos priežiūros, remonto darbus.

„Tačiau to techninio aptarnavimo nėra tiek daug. Įranga yra patikima, vis tik svarbu sistemą tinkamai sumontuoti. Dėl to kartais kyla daug problemų, kurias klientai adresuoja gamintojui ir pyksta, kad kondicionierius neveikia. Be iš tikrųjų dažnai kaltas būna montuotojas, kuris padaro klaidų.

Kai kondicionierius yra sumontuojamas, klientas supažindinamas su technine įrangos priežiūra. Ji nėra sudėtinga, įrenginiai sukurti buičiai, paprastam naudojimui. Visa jo priežiūra yra filtro valymas“, – komentavo įmonės vadovas.

Jo teigimu, dar klientams svarbu yra bevėjinis vėdinimas.

„Dauguma kondicionierių tiek patalpose, tiek automobiliuose pučia šaltą orą. Todėl žmonės suserga peršalimu. To išvengti padeda bevėjiniai kondicionieriai. Jie pristabdo tiesioginį oro srautą“, – apie naujovę pasakojo įmonės vadovas.

Mobilus kondicionierius už 200 eurų

„Pigu.lt“ pardavimų vadovė Kristina Liškauskaitė sakė, kad žmonės pirkti kondicionierius ir oro aušintuvus pradėjo dar pavasarį.

„Šių metų balandžio–gegužės mėnesiais mobilių kondicionierių pardavimai augo virš 20 procentų, palyginti su tuo pačiu 2022 metų laikotarpiu.

Mobilių oro kondicionierių kainos prasideda nuo 219 eurų iki gali siekti apie 1,1 tūkst. eurų. Kainą lemia gaminių kokybė, galingumas ir kiti parametrai, pavyzdžiui, išmanumas. Brangesni oro kondicionieriai yra labai paklausūs būtent dėl savo dydžio, mobilumo ir sąlyginai mažos kainos, palyginti su montuojamais kondicionieriais“, – komentavo pardavimų vadovė.

Anot jos, pirkėjai renkasi prietaisus, kurių vidutinė kaina sudaro nuo 219–500 eurų.

„Pirmenybę klientai teikia mobiliems oro vėsintuvams. Populiariausias jų šiuo metu kainuoja 219 eurų.

Pirkėjams yra svarbiausi trys pagrindiniai parametrai: prietaiso kokybė, funkcionalumas ir kaina“, – išvardijo K. Liškauskaitė.