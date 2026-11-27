Gruodį bus išmokėtos dvi vaiko priežiūros išmokos. Šias išmokas gauna tėvai, globėjai arba seneliai, kuriems suteiktos vaiko priežiūros atostogos – tai yra žmonės, auginantys vaikus iki dvejų metų.
Gruodžio 15 dieną gavėjus, kaip įprasta, pasieks vaiko priežiūros išmokos už lapkritį. Už gruodį „Sodra“ taip pat perves išmokas tą patį mėnesį, planuojama, gruodžio 28 d.
Kartu tai reiškia, kad sausio mėnesį vaiko priežiūros išmoka už gruodį nebus mokama, o kita išmoka tėvus, globėjus ar senelius pasieks vasarį.
Pensijos pasieks gavėjus iki švenčių
Pensijos gruodį bus mokamos įprastu grafiku – tiems, kas jas gauna pavedimu į sąskaitas, priklausomai nuo pasirinkto banko, mokėjimai prasidės nuo gruodžio 9 d. ir bus vykdomi iki gruodžio 16 d.
Gavėjai, atsiimantys pensijas ir šalpos išmokas Lietuvos pašte, galės tai padaryti nuo gruodžio 10 iki 26 d., įvertindami pašto skyrių darbo laiką per šventes. Tie žmonės, kuriems pensijos pristatomos į namus, jas gaus įprastomis pristatymo dienomis – nuo gruodžio 10 d. Gruodį visos pensijos bus pristatytos iki šv. Kūčių.
Ką svarbu žinoti apie mažų pensijų priemokas
Nuo 2027 m. keičiasi pensijų priemokų mokėjimo tvarka. Ši naujovė aktuali pačias mažiausias socialinio draudimo senatvės bei negalios pensijas gaunantiems gyventojams. Nuo naujų metų tiek socialinio draudimo pensijos, tiek jų priemokos bus mokamos už einamąjį mėnesį.
Pereinant prie naujos tvarkos, šių metų gruodį pensijų priemokos bus išmokėtos už du mėnesius – lapkritį ir gruodį. Palyginti, pagal iki šiol galiojusią tvarką priemoka už gruodį būtų išmokėta tik kitų metų sausį.
Kam mokamos pensijų priemokos? Lietuvoje nėra nustatyta minimali pensija taip, kaip, pavyzdžiui, minimalioji mėnesinė alga. Gaunantiems pačias mažiausias senatvės ir negalios pensijas automatiškai skiriamos ir mokamos pensijų priemokos.
Pagal įstatymą, priemokų dydis susietas su minimalių vartojimo poreikių dydžiu (MVPD), kuris 2026 m. siekia 468 eurus, o 2027 m. padidės 20 eurų – iki 488 eurų.
Jei žmogus turi būtinąjį stažą, jo gaunamų pensijų ir pensijos priemokos suma negali būti mažesnė nei minimalių vartojimo poreikių dydis – šiais metais toks žmogus gauna ne mažiau nei 468 eurus, o kitais metais gaus ne mažiau nei 488 eurus. Jei žmogus yra įgijęs minimalų stažą, bet neturi būtinojo stažo, jam apskaičiuojama proporcingai mažesnė priemoka.
Tai reiškia, kad pagal žmogaus įgytą stažą ir sumokėtas socialinio draudimo įmokas apskaičiuota pensija yra mažesnė, todėl valstybė skiria papildomą priemoką.
Pavyzdžiui, gyventojo, turinčio būtinąjį stažą, senatvės pensija 2026 m. siekia 420 eurų – mažiau nei 468 eurus, todėl jis kas mėnesį gauna ir 48 eurų priemoką. Kartu su priemoka bendra žmogaus gaunama suma yra 468 eurai.
Jei po indeksavimo 2027 m. sausį šio gavėjo pensija padidės 10 proc. – iki 462 eurų, ši suma vis dar bus mažesnė nei 488 eurai – naujas minimalus vartojimo poreikių dydis – todėl kitais metais žmogus kas mėnesį gaus 26 eurų priemoką.
Taigi, nors apskaičiuota žmogaus senatvės pensija padidės 42 eurais, bendra pensijos ir priemokos suma padidės 20 eurų – nuo 468 iki 488 eurų.
Kodėl kai kurie pensijų gavėjai gruodį gaus didesnes sumas nei sausį?
Mažas socialinio draudimo senatvės ir negalios pensijas gaunantys gyventojai gruodį gaus dvi pensijų priemokas. Viena priemoka bus už lapkritį, kita – už gruodį.
Šiame pavyzdyje minimas žmogus gruodį, kaip įprasta, gaus 420 eurų pensiją už gruodį ir 48 eurų priemoką už lapkritį. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį jam bus išmokėta ir 48 eurų priemoka už gruodį. Iš viso gruodį žmogus gaus 516 eurų.
Sausį, jei po indeksavimo pensija padidės 10 proc., žmogus gaus padidėjusią 462 eurų pensiją ir 26 eurų priemoką už sausį – iš viso 488 eurus.
Gruodį išmokėta suma bus didesnė, nes tą mėnesį žmogus gaus priemokas už du mėnesius, o sausį – už vieną mėnesį.
Toliau 2027 m. žmogus kas mėnesį gaus indeksuotą pensiją ir priemoką už tą patį mėnesį, kad bendra suma siektų bent 488 eurus.