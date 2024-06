Ką naujo ant grilio per Jonines? „Iki“ skelbia akcijas ir siūlo išbandyti naują receptą

REKLAMA

REKLAMA

„Iki“ pigiau ne tik šviežia kiauliena, bet už superkainą – ir trešnės

Joninių naktis kupina tradicijų. „Iki“ taip pat laikosi savųjų, kurios padeda pirkėjams taupyti ir laiką, ir pinigus. Kas savaitę tinklas skelbia nuolaidas apie 5 tūkst. prekių, kad vienoje vietoje būtų galima neišlaidaujant įsigyti visko, ko reikia: nuo šviežio maisto iki reikmenų griliui, nuo žaislų vasaros pramogoms iki šventiškų pyragų. „Iki“ parduotuvėse siaučia ir Paparčio žiedo fiesta, atnešusi nuolaidų lietų užkandžiams, gėrimams bei kitiems naudingiems produktams.

REKLAMA

„Šią savaitę jau begalės pirkėjų spėjo pasinaudoti ir specialia akcija mėsai – šalia patrauklių pasiūlymų marinuotiems, grilinimui jau paruoštiems gaminiams, paskelbėme ir 20 proc. nuolaidą įvairių rūšių šviežiai kiaulienai. Paparčio žiedo surasti tam nereikės – pakaks panaudoti „Iki“ kortelę, kurios magija yra akivaizdi“, – sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

REKLAMA

REKLAMA

Sutaupo ir ieškantys pagardų, priedų savo grilio vakarėliui. „Iki“ parduotuvėse lojalumo programos dalyviams įvairių rūšių „Kėdainių konservų fabriko“ produkcija – nuo burokėlių šaltibarščiams iki marinuotų agurkėlių ir pomidorų padažų – jau yra net perpus pigesnė nei paprastai. Kai nuolaida net 50 proc., mėgstamais ilgai negendančiais produktais galima apsirūpinti nors ir visai vasarai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Trešnės taip pat solidžiai atpigo – kilogramo jų kainą su „Iki“ kortele sumažinome iki 3,99 Eur. Laikomės pažado savo pirkėjams siekti kuo daugiau naudos, todėl nuolat ieškome galimybių mažinti kainas. Vos jų radę, nedelsiant imamės veiksmų, nes mūsų siekis – geriausi kainos pasiūlymai savo klientams. Konkurencija labai aštri, todėl kovojame dėl kiekvieno pirkėjo“, – pabrėžia G. Kitovė.

REKLAMA

„Savaitgalio nuolaidiškės“ – dar viena pirkėjų pamėgta „Iki“ tradicija, ypač vertinama už naudą piniginei. Kiekviena savaitę nuo ketvirtadienio iki sekmadienio tinklas skelbia dar daugiau akcijų lojaliems pirkėjams, kad savaitgalį mėgstamais produktais apsirūpinti jie galėtų išleisdami mažiau.

Šią savaitę „Iki Nuolaidiškių“ žvaigždės – gardieji „Su meile IKI“ pyragai, kurių įvairove ir kokybe garsėja tinklas. Ar šventei ieškote populiariosios klasikos, tokios kaip Tinginys, Napoleonas, Medutis, ar dairotės uogomis kvepiančių naujų skonių – galėsite naudotis 20 proc. nuolaida su „Iki“ kortele.

REKLAMA

Gausėjant šviežiam lietuviškų trumpavaisių agurkų derliui, leidžiasi ir jų kainos – šią savaitę lojaliems „Iki“ pirkėjams jie kainuoja vos 1,99 Eur/kg. Maksimaliu šviežumu pasirūpinta: jie, kaip ir kitos šviežios daržovės, „Iki“ parduotuves iš Lietuvos ūkių pasiekia vos per 1 dieną.

Be to, jau nuo ketvirtadienio „Iki“ penktadaliu pigiau galima įsigyti pačių įvairiausių sūrių – nuolaida taikoma fermentiniams, mocarelai, pelėsiniams ir aibei kitų. Juk koks grilyje keptas mėsainis be riekutės lydyto sūrio, o joks užkandžių stalas neapsieina be kelių rūšių kietojo. Puiki proga, pasinaudojant „Iki“ kortelės naudomis, savo mėgstamų sūrių įsigyti ar naujų atrasti pigiau.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ir tai dar ne viskas – atšaldytiems atlantinių lašišų pjausniams taikoma net 41 proc. nuolaida – „Iki“ jie tekainuoja 9,99 Eur/kg. Labiau mėgstate vištieną? Marinuoti vištienos gaminiai ir vištienos šašlykai visą savaitgalį „Iki“ yra 20 proc. pigesni. Negana to, „Iki“ savaitgalio nuolaidos taikomos ir šaltai bei karštai rūkytiems mėsos gaminiams (-20 proc.), įvairių rūšių šaldytai produkcijai (-30 proc.), gazuotam ir negazuotam vandeniui (-30 proc.) ir net 41 proc. – medžio anglims „Texas Club“.

REKLAMA

Visos paminėtos akcijos pritaikomos kasoje panaudojus „Iki“ lojalumo kortelę arba programėlę. G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje.

REKLAMA

Pigu ir egzotiškai skanu: azijietiški iešmeliai su „Iki“ šonine

Kas sakė, jog šoninė tinka tik prie kiaušinienės? Andrius Šimulynas siūlo šiam ilgajam savaitgaliui pasigaminti Azijos įkvėptus iešmelius – su korėjietišku BBQ, japonišku marinatu ir tailandietiškais pagardais. Receptas – stebėtinai paprastas, ingredientų reikės visai nedaug, o įsigiję jų „Iki“, dar ir solidžiai sutaupysite.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Porcijos: 3–4

Reikės: 2 pakuočių (600 g) „IKI Grill Party“ kiaulienos šoninės, 100 ml sojos padažo, 10 ml žuvies padažo, 5 g „Sriracha“ padažo (jei mėgstate aitriau – daugiau), 4-5 pipirų malūnėlio pasukimų, 1 brokolio, virtų basmati ryžių, 1 raudonosios aitriosios paprikos, 3-4 šviežių ridikėlių, saujos skrudintų žemės riešutų be odelių. Padažui/mirkalui: tokių pačių proporcijų marinato, ½ šaukštelio sezamo sėklų ir/ar smulkiai pjaustytų svogūno laiškų.

REKLAMA

Gaminame: