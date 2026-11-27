Pasak „Via Lietuvos“, naujoji magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis atkarpa yra svarbus Lietuvos karinio mobilumo ir susisiekimo infrastruktūros projektas. Užbaigus darbus, ji sustiprins strategines transporto jungtis, būtinas Lietuvos ir NATO sąjungininkų judėjimui bei valstybės saugumui.
Kartu aplinkkelis turėtų sumažinti tranzitinio transporto srautus Jonavos gatvėse, užtikrins saugesnį bei sklandesnį eismą ir pagerins susisiekimą visame regione.
Antrojo etapo darbų pradžios renginyje dalyvaus Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, susisiekimo ministras Juras Taminskas, Seimo narys Eugenijus Sabutis, laikinasis Jonavos rajono meras Valdas Majauskas, bendrovės „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas bei rangovų bendrovės „Kauno tiltai“ ir projektuotojų „SRP“ atstovai.