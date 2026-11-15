Jei virš stogo pastebėjote šį ženklą, nedelskite: pasekmės gali kainuoti namus

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2026-11-15 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 15:30
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Naujakurių džiaugsmas įsikūrus naujuose namuose kartais gali greitai subliūkšti, kai ateina metas pasirūpinti šildymu. Nors krosnies ar katilo kūrenimas atrodo elementarus darbas – įmetei malką ar įpylei granulių, paspaudei mygtuką ir lauki šilumos. Tačiau specialistai įspėja – ugnis klaidų neatleidžia.

Naujakurių džiaugsmas įsikūrus naujuose namuose kartais gali greitai subliūkšti, kai ateina metas pasirūpinti šildymu. Nors krosnies ar katilo kūrenimas atrodo elementarus darbas – įmetei malką ar įpylei granulių, paspaudei mygtuką ir lauki šilumos. Tačiau specialistai įspėja – ugnis klaidų neatleidžia.

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Laidoje „Viskas pamatuota“ specialistai atskleidė, kodėl katilai prakiūra anksčiau laiko ir kokios trys pagrindinės priežastys sukelia gaisro pavojų.

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Kas iš tikrųjų sugadina katilą?

Dažnai manoma, kad prakiuręs ar sugadintas katilas yra prastos kokybės ar per plono metalo pasekmė. Tačiau ekspertai išskiria visai kitą nusidėvėjimo kaltininką – kondensatą.

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„Daug kas nesupranta, kad katilas sudega, ar prakiūra ne nuo to, kad metalas plonesnis ar storesnis – jį sugraužia kondensatas. Jis pasidaro kaip sugertukas – paimi su atsuktuvu bumt ir praduri“, – aiškino UAB „Vakaro rasa“ direktorius Valdas Krasauskas.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NUOTRAUKOS: gyvenamajame name Vilniuje sprogo šildymo katilas

Pasak jo, katilą dažniausiai pražudo trys pagrindiniai veiksniai: žema temperatūra katile, bloga trauka ir prastas kuras. Pavyzdžiui, kūrenant šlapiomis malkomis, dalis energijos išnaudojama pačiai malkai išdžiovinti, o išsiskyrusi drėgmė ir garai virsta koroziją skatinančiu kondensatu.

Įtakos turi ir netinkamas kuras – nors kai kurie gyventojai stengiasi sudeginti senas lakuotas lentas ar atliekas, ekologijos ir pačios sistemos ilgaamžiškumo taisyklės to daryti neleidžia.

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Kaip prižiūrėti katilą?

Prasidėjus šildymo sezonui, ekspertai priminė elementarias, bet gyvybiškai svarbias saugumo taisykles. Viena didžiausių grėsmių kyla tuomet, kai katilas ir kaminas nėra išvalomi laiku.

„Suodžiai gauna kibirkštį, užsidega ir daugybė atvejų yra, kada, ypač naktį, gerai matosi, kada tiesiog purškia žiežirbos į dangų pro kaminą, kurios gali nukristi ant stogo, į pašiūrę vėjas papūsti gali ir gaisras garantuotas“, – įspėjo Valdas.

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Pastebėjus iš kamino lekiančias žiežirbas, specialistai ragina nelaukti – nedelsiant stabdyti katilo veiklą ir skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112. Taip pat priminė niekada nepalikti pravirų katilo durelių, norint „greičiau užkurti“ ar prapūsti ugnį.

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

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Laidą „Viskas pamatuota“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 11:00 val. per TV6.

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