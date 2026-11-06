Tragedija Šiauliuose – sprogimas pasiglemžė vyro gyvybę

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Pareigūnų duomenimis, 1957 metais gimęs vyras į ligoninę iš namų Gruzdžių miestelyje pristatytas antradienio naktį, jis buvo sužalotas sprogus šildymo katilui.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Šiaulių ligoninėje jis mirė penktadienį, apie 2 valandą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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