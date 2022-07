JAV Senatas uždegė žalią šviesą puslaidininkių vietos gamybos didinimui

Įstatymo projekte, kuris dabar keliaus į Atstovų Rūmus, kur bus galutinai patvirtintas, numatyta skirti 52 mlrd. JAV dolerių puslaidininkių vidaus gamybos didinimui. Be to, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai per penkerius metus bus skirta daugiau kaip 100 mlrd. JAV dolerių.

Už projektą balsavo 64 senatoriai, o prieš pasisakė 33, ir tai buvo retas atvejis, kai projektui pritarė ir respublikonų, ir demokratų senatoriai.

JAV prezidentas Joe Bidenas pasveikino Senatą priėmus šį projektą, kuris, anot jo, „paspartins puslaidininkių gamybą Amerikoje ir paskatins „įvairiausių prekių – „nuo automobilių iki indaplovių – kainų mažėjimą“.

„Jis taip pat padės kurti darbo vietas – gerai apmokamas darbo vietas čia, Jungtinėse Valstijose“, – pažymėjo JAV valstybės vadovas.

„Jis reikš atsparesnes amerikiečių tiekimo grandines, kad mes niekada nebebūtume taip priklausomi nuo užsienio šalių tiekiamų itin svarbių technologijų, kurių mums reikia amerikiečių vartotojams ir nacionaliniam saugumui“, – pridūrė jis.

Gamyklų uždarymas per COVID-19 pandemiją smarkiai sujaukė pasaulines puslaidininkių tiekimo grandines.

Dėl to įvairiuose gamybos sektoriuose atsirado lustų, daugelis kurių gaminami Azijoje, deficitas, dėl kurio, pavyzdžiui, pernai sumažėjo naujų automobilių gamyba ir, atitinkamai, pakilo jų kainos vartotojams.

Kiek anksčiau šią savaitę apie planuojamas milžiniškas investicijas į JAV puslaidininkių ir kitus pažangius sektorius paskelbė Pietų Korėjos grupė SK.

Konglomeratas pranešime nurodė, jog planuoja „padidinti savo naujas investicijas Jungtinėse Valstijose 22 mlrd. JAV dolerių“.

SK žada investuoti į tokias sritis, kaip „puslaidininkiai, žalioji energetika ir biomokslai“, ir sukurti amerikiečiams „dešimtis tūkstančių naujų ... gerai apmokamų darbo vietų“.