Jau nuo pirmadienio be galimybių paso daugiau ribojimų: prie stalelio dviese, jokios savitarnos ir kiti reikalavimai

Tačiau jau nuo šio pirmadienio iki minėtos dienos galios ir sveikatos apsaugos ministro įsakymai, kuriais bus apribojamos kai kurios veiklos.

Kaip portalą tv3.lt informavo Sveikatos apsaugos ministerija, prekybos ir paslaugų srityje be galimybių paso bus privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines kaukes, uždarose erdvėse laikytis 2 m atstumo ir kt.

Viešojo maitinimo srityje bus privaloma nevalgant dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines kaukes, užtikrinti 2 m atstumą tarp klientų arba 1 m atstumą ir pertvarą. Be to, be galimybių paso viduje prie vieno stalo galės sėdėti ne daugiau nei 2 asmenys arba vienos šeimos nariai.

Viešbučiai ar kitos apgyvendinimo įstaigos negalės teikti maitinimo savitarnos principu, jeigu klientai neturės galimybių paso.

Šiuo metu galimybių pasą galima parsisiųsti internetu arba popierinį gauti artimiausiame Registrų centro klientų aptarnavimo skyriuje.