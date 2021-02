Įvertinkite: į Lietuvą atvyko naujasis „Jaguar“

Miesto visureigis išsiskiria visiškai kitokiu salonu, naujausia „Pivi Pro“ pramogų ir informacijos sistema bei gausiu variklių pasirinkimu, tarp kurių – ir skirtingų tipų hibridinės pavaros.

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Į Lietuvą atvyko naujasis „Jaguar F-Pace“

„Naujasis „F-Pace“ yra dinamiškumo ir elegancijos kelyje derinys, atspindintis „Jaguar“ inžinerijos judėjimo kryptį – aukštesnės prabangos, visus poreikius atitinkančių pavarų pasiūlos ir išskirtinių technologijų integracijos link“, – pažymi „Jaguar Land Rover“ Baltijos šalių rinkodaros vadovė Justė Šataitė.

Elektrifikuota pavara

Į „Jaguar F-Pace“ pirmą kartą įdiegta dalinė hibridinė (angl. „mild hybrid electric vehicle“, MHEV) technologija, derinama tiek su 2 litrų darbinio tūrio 4 cilindrų turbobenzininiais bei turbodyzeliniais varikliais, tiek su 3 litrų 6 cilindrų abiejų degalų tipų jėgainėmis.

Benzininiams 3 litrų varikliams daugiau jėgos tradiciškai padeda įpūsti ne tik turbina, bet ir elektromechaninis kompresorius. Šiais degalais varomi „F-Pace“ varikliai generuoja 247–395 AG, o dyzelinės jėgainės išvysto 161–296 AG galią.

Pažangi dalinė hibridinė technologija naudoja integruotą diržinį starterį generatorių, surenkantį stabdant ar lėtėjant prarandamą energiją. Ji saugoma atskirame 48 V įtampos ličio jonų akumuliatoriuje ir naudojama automobiliui greitėjant bei jį užvedant.

Įkraunamos hibridinės „F-Pace“ versijos 2 litrų 4 cilindrų benzininis variklis kartu su 140 AG elektriniu motoru leidžia pasiekti bendrą 400 AG galią ir 640 Nm sukimo momentą. Pažangiam elektriniam varikliui energija tiekiama iš 17,1 kWh talpos ličio jonų baterijos, užtikrinančios iki 53 kilometrų (pagal WLTP metodiką) vien elektra nuvažiuojamą atstumą.

REKLAMA

Įkraunama hibridinė sistema leidžia mažinti automobilio CO2 emisijas iki 49 g/km ir vidutines degalų sąnaudas – iki 2,2 litro šimtui kilometrų, o jos galia suteikia galimybę nuo 0 iki 100 km/val. greičio įsibėgėti vos per 5,3 sek. Šio modelio dyzeliniai varikliai atitinka griežtus išmetamųjų teršalų reikalavimus, įskaitant „Euro 6d-Final“.

„F-Pace“ modelių automatinė 8 laipsnių pavarų dėžė galią perduoda į visus ratus. Išmanioji pavaros dinamikos sistema normaliomis sąlygomis galią tiekia galiniams ratams, tačiau per sekundės dalis gali keisti atskirų ašių sukimo momentą pagal besikeičiančias važiavimo situacijas.

Kartu buvo atnaujinta visureigio važiuoklė, kuri geriau pritaikyta elektrifikuotai pavarai integruoti ir naujoms „Jaguar Drive Control“ važiavimo parinkčių sistemos galimybėms atliepti.

Nuolat prijungtas ir atnaujintas

Į „F-Pace“ įdiegta pažangi „Jaguar“ automobilių elektronikos architektūra palaiko daugybę naujų technologijų, užtikrinančių, kad automobilis jau pasirengęs ateičiai ir bus nuolat prijungtas bei atnaujintas.

Automobilio interjeras pasižymi subtilesne prabanga, rafinuotumu ir didesnėmis skaitmeninių paslaugų galimybėmis. Visa ko centre – sklandžiai į magnio lydinio korpusą integruotas 11,4

colių įstrižainės lenkto stiklo HD raiškos jutiklinis ekranas, leidžiantis valdyti naująją „Pivi Pro“ informacijos ir pramogų sistemą.

Ši sistema turi specialų maitinimo šaltinį, todėl aktyvuojasi vos tik vairuotojui įsėdus į automobilį. Supaprastinta „Pivi Pro“ meniu struktūra leidžia vairuotojui naudotis arba peržiūrėti iki 90 procentų dažniausiai naudojamų funkcijų palietus ekraną vieną du kartus.

REKLAMA

„Pivi Pro“ standartiškai turi „Apple CarPlay“ bei „Android Auto“ funkcionalumus ir leidžia vienu metu per „Bluetooth“ ryšį prijungti du telefonus, o automobilio išorinė antena gerina skambučių kokybę. Be to, papildomai siūloma ir belaidžio programinės įrangos atnaujinimo galimybė.

„Pivi Pro“ ryšį užtikrinanti naujausia integruotų dviejų SIM kortelių technologija naudoja du LTE ryšio modemus, todėl sistema vienu metu gali atlikti kelias funkcijas, pavyzdžiui, siųsti programinės įrangos atnaujinimus ir transliuoti muziką ar filmus, nedarydama poveikio transliacijos kokybei. Pažangiausia ryšio technologija taip pat užtikrina minimalius pertrūkius keliaujant, nes nuolat skenuoja tinklo tiekėjus, siūlančius stipriausią signalą.

Triukšmą slopina garso bangomis

Tarp subtilių naujų interjero detalių – ir važiavimo režimų valdiklis, lazeriu išgraviruotos garso kolonėlės ar žemiau perkelti elektrinių langų jungikliai, kad būtų patogiau juos pasiekti. Naujos konstrukcijos sėdynės yra platesnės sėdimosios zonos, su masažo funkcijomis ir patobulinta šildomų bei vėsinamų paviršių danga.

„F-Pace“ salono oras jonizuojamas „Nanoe“ technologija, kuri šalina alergenus ir nemalonius kvapus. Be to, sistema filtruoja ir sulaiko itin smulkias daleles.

Pirmoji segmente aktyvi kelio triukšmo slopinimo technologija nuolat stebi kelio dangos sukeltas vibracijas ir apskaičiuoja priešingos fazės garso bangą, reikalingą keleivių girdimam triukšmui pašalinti. Analogiško efekto pasiekia ir speciali variklio triukšmo slopinimo technologija, kad salone būtų kuo mažiau pašalinių garsų.

Tradiciškai į „F-Pace“ įdiegtas ir gausus pažangių pagalbos vairuotojui sistemų paketas. Viena iš naujovių – tiek išlipantį vairuotoją, tiek ir visus keleivius perspėjanti apie artėjantį automobilį arba dviratį sistema „Clear Exit Monitor“. O „Jaguar“ 3D erdvinės kameros technologija suteikia dar daugiau detalių ir galimybę realiuoju laiku stebėti manevravimą automobiliu.