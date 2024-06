Italija skyrė baudą „Meta“ dėl duomenų saugumo pažeidimų ir paskyrų valdymo

Priežiūros institucija AGCM pareiškime teigė „nustačiusi, kad „Meta“ nesugebėjo... nedelsiant informuoti prie „Instagram“ saityne prisiregistravusių vartotojų apie jų asmeninių duomenų naudojimą komerciniais tikslais“.

Ji taip pat pasmerkė tai, kaip „Meta“ valdo suspenduotas „Facebook“ ir „Instagram“ paskyras.

„Meta“ nenurodė, kaip nusprendė suspenduoti „Facebook“ paskyras – ar tai yra automatinio, ar žmogaus atlikto vertinimo rezultatas“, – sakė priežiūros institucija.

Be to, „Meta“ „nesuteikė „Facebook“ ir „Instagram“ naudotojams informacijos apie galimybę užginčyti suspendavimą“ ir nustatė trumpą 30 dienų terminą, per kurį galima žengti tokį žingsnį.

Italijos priežiūros institucija pažymėjo, kad po to, kai pradėjo tyrimą, „Meta“ pakeitė savo praktiką.

„Meta“ kol kas nesureagavo į prašymą pakomentuoti.