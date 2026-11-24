Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programa (toliau – Programa) veikia kaip ilgalaikis variklis, leidžiantis tradicinei žuvininkystės ūkio šakai palaipsniui persitvarkyti į modernią, tvarią ir tarptautiniu mastu konkurencingą mėlynosios ekonomikos dalį.
Bendras Programos biudžetas siekia įspūdingus 82,4 mln. eurų, iš kurių net 57,72 mln. eurų yra Europos Sąjungos parama. Ši finansinė injekcija yra kryptingai padalinta dvidešimt trims skirtingoms Programos priemonėms, apimančioms pačias įvairiausias sritis: nuo žvejybos veiklos atnaujinimo iki tvarios akvakultūros plėtros bei pakrančių regionų skatinimo.
Portalo https://paramazuvininkystei.lt/ statistika rodo, kad šiuo metu yra pateikti 392 projektai, kuriems įgyvendinti prašoma beveik 72,54 mln. Eur paramos. Pasak žemės ūkio viceministrės Genovaitės Beniulienės, jau pasirašyta 270 sutarčių 48,57 mln. eurų sumai. Šiai dienai įgyvendinti 105 projektai, išmokėta 34 mln. eurų paramos. „Šiuo metu vyksta net keturi kvietimai teikti projektų įgyvendinimo planus, garantuojantys platų paramos prieinamumą visame sektoriuje“, – į paramos galimybes dėmesį atkreipia viceministrė.
Šiuo metu Europos Sąjungoje tvarios žuvininkystės produkcijos gamybos srityje pirmauja akvakultūra. Kaip pastebi G. Beniulienė, Lietuvos tvenkinių ir uždarųjų recirkuliacinių sistemų akvakultūros ūkiai tampa vis svarbesniu šviežios žuvies tiekėju vidaus rinkai ir siekia įgyvendinti planus savo produkciją eksportuoti į užsienio šalis. Akvakultūros produktų gamyba prisideda prie didesnės maisto produktų įvairovės, stiprina šalies apsirūpinimo maistu ir tiekimo grandinių saugumą, kartu užtikrinant tausų gamtos išteklių naudojimą ir išsaugant aplinkos ekosistemų pusiausvyrą. Akvakultūros įmonės pagal pasirašytų sutarčių ir išmokėtų lėšų rodiklius užtikrintai užima lyderių pozicijas.
Žuvininkystės vietos veiklos grupės, įgyvendindamos vietos projektus, taip pat reikšmingai prisideda prie regionų ekonominės ir socialinės plėtros. Jų iniciatyvos skatina verslumą, padeda kurti ir išsaugoti darbo vietas, didina vietos ekonomikos konkurencingumą bei sudaro sąlygas turizmo paslaugų plėtrai. Kartu šie projektai padeda saugoti unikalią pamario, pajūrio ir ežeringųjų Lietuvos regionų kultūrinę atmintį, puoselėti žvejybos amato tradicijas ir perduoti jas ateities kartoms. Tai stiprina vietos bendruomenių gyvybingumą, didina regionų patrauklumą ir kuria ilgalaikę pridėtinę vertę.
Kaip investicijos virsta realiomis sėkmės istorijomis
Pasak. G. Beniulienės, Lietuvos žuvininkystės sektorius šiandien vaizdžiai įrodo, kad gilios šimtametės tradicijos ir šiuolaikinės inovacijos gali sėkmingai žengti koja kojon. Įgyvendinti projektai – tai konkretūs pokyčiai, kurie keičia kasdienę žvejų, akvakultūros atstovų, perdirbėjų ir pakrančių bendruomenių kasdienybę. Jie apima išties platų spektrą – nuo pažangių technologinių procesų, veiklos modernizavimo bei žaliosios energijos diegimo iki aplinkosaugos ir kultūrinio paveldo išsaugojimo.
Siekdamos didinti pridėtinę vertę ir geriau pasiekti galutinį vartotoją, ne viena įmonė modernizavo gamybinius įrenginius, investavo į gamybos pajėgumų didinimą, žuvininkystės, akvakultūros produktų perdirbimo plėtrą, įsigijo vertingos technikos.
Ūkininkas Martynas Klevinis, įgyvendindamas projektą pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, pasinaudojo paramos lėšomis ir įmonėje žuvies užšaldymui pradėjo naudoti greitąjį užšaldymo modelį su glazūravimo funkcija, išbandė tunelinio šaldytuvo galimybes. Siekdamas didinti produkcijos žinomumą bei skatinti produkto vartojimą, jis įkūrė ir elektroninę parduotuvę, įdiegė kitus modernius procesus. Šios investicijos neabejotinai padidino mažos įmonės konkurencingumą.
UAB „Kintai“ įsigijo modernią rūkymo kamerą, kuri naudojama gaminti džiovintas karpio lazdeles. Iki šiol Lietuvoje niekas negamino tokio produkto ir netiekė rinkai. Bendrovė taip pat įsirengė saulės elektrinę, kuri suteikia galimybę gauti elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių.
Energijos vartojimo optimizavimu pasirūpino ir UAB „ICECO Fish Pool“, įsigijusi pažangią inovaciją – saulės elektrinės įrangą su išmaniuoju skaitikliu ir valdikliu. Panaudojant šias skaitmeninimo technologijas – automatizavimą ir robotiką, valdymo sistemas ir dirbtinį intelektą, kartu su saulės elektrinės įranga bus įdiegta išmanioji energijos valdymo sistema.
UAB „Marių ežia“ įsigijo šaldymo kamerą šviežiai žuviai užšaldyti, taip padidindama sugautos žuvies pridėtinę vertę ir prisidėdama prie efektyvesnio žuvininkystės produktų panaudojimo. UAB „Kintų rūkytos žuvys“ sėkmingai sukūrė savo sužvejotos žuvies pardavimų grandinę tiesioginiams pirkėjams. Stasys Eitutis įgyvendino konservų gamybos inovaciją „AquaShield“, o Algimantas Gylys, modernizuodamas ir plėsdamas savo veiklą, įsigijo vakuuminio pakavimo mašiną, šaldytuvą ikrams, krovininį automobilį, „oras-oras“ kondicionierių ir kitos įrangos.
Didelis dėmesys skiriamas ir darbo sąlygų gerinimui, ekologijai, atsakingam gamtos išteklių naudojimui.
Tokios įmonės kaip „Stintelė“, „Gero vėjo žvejams“, „Būtingės žuvis“, „Molo takas“ ir „Palangos vikis“ ES paramos pagalba pagerino savo darbuotojų darbo sąlygas. UAB „Pajūrė“ įsigijo specialius žvejybos įrankius, kurie apsaugo, kad į tinklus ir laimikį nepatektų žinduoliai bei paukščiai.
Iniciatyvos vykdomos ir mokslo bei kultūros srityse. Asociacija „Vidmarės“, siekdama stiprinti ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos požiūriu darnią žvejybos veiklą, atliko susistemintus rytinės Baltijos jūros baseino stintų populiacijų tyrimus.
Liudviko Rėzos kultūros centras, siekdamas išsaugoti ir populiarinti Kuršių marių žvejybos tradicijas, kultūrinį identitetą bei istoriją, įsigijo pažangias skaitmenines technologijas – liečiamuosius ekranus ir audiovizualines edukacines priemones.
Visi šie ir daugelis kitų skirtingų, bet bendrą tikslą turinčių projektų rodo, kad Lietuvos žuvininkystės sektorius kryptingai ir užtikrintai juda modernizavimo, plėtros, tvarumo bei didesnės pridėtinės vertės kūrimo link.
Paramos nauda
„Natūraliai gali kilti klausimas, kuo Programa ir jos rezultatai yra svarbūs eiliniam šalies gyventojui? Atsakymas slypi giliau: modernizuotos gamybos, perdirbimo ir žuvų auginimo sistemos tiesiogiai garantuoja, kad vartotojus pasiektų saugesnė, griežčiau kontroliuojama ir aukščiausius standartus atitinkanti žuvininkystės produkcija“, – sako viceministrė.
Pasak G. Beniulienės, tvaresni žvejybos metodai ir naujausios žaliosios technologijos veiksmingai saugo Baltijos jūros bei vidaus vandens telkinių ekosistemas ateities kartoms, o kryptinga regioninė parama palaiko mažesnių pajūrio ir pamario bendruomenių gyvybingumą.
Strateginės svarbos projektas – duomenų rinkimo programa
Kai kalbame apie žvejybą, dažniausiai dėmesys krypsta į galutinį rezultatą – kiek žuvų leidžiama sugauti, kokios nustatytos kvotos ir kaip jos keičiasi kiekvienais metais. Tačiau kur kas rečiau susimąstoma, kaip šie sprendimai apskritai gimsta ir koks vaidmuo čia tenka Europos Sąjungos investicijoms.
Mokslininkai ištisus metus renka informaciją apie žuvų išteklių būklę: stebi populiacijų pokyčius, analizuoja sugavimų duomenis, vertina žuvų amžių, augimą, migraciją ir daugybę kitų rodiklių. Šie duomenys nėra kaupiami tik „dėl statistikos“ – jie tampa moksliškai pagrįstu pamatu sprendimams, nuo kurių priklauso žvejybos ateitis. Surinkti duomenys tiesiogiai padeda formuoti tvarios žvejybos politiką, planuoti tolesnes investicijas į sektorių ir užtikrinti, kad parama modernizacijai duotų ilgalaikę naudą nekenkiant gamtai.
Būtent tam Europos Sąjungoje vykdoma Duomenų rinkimo programa (DRP) – vienas svarbiausių įrankių, užtikrinančių tvarų žuvininkystės išteklių valdymą.
Lietuvoje DRP yra neatsiejama Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos dalis ir strateginės svarbos projektas. DRP yra tiesiogiai finansuojama Programos pirmojo prioriteto „Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių atkūrimas ir išsaugojimas“ priemonės „Duomenų rinkimas“ lėšomis. Nuo 2022 metų šią veiklą šalyje koordinuoja Žemės ūkio ministerija, o ją praktiškai įgyvendina trys institucijos: Klaipėdos universitetas, Žemės ūkio duomenų centras ir ŽŪM pavaldi Žuvininkystės tarnyba.
„Lietuva nuosekliai laikosi pozicijos, kad sprendimai dėl žvejybos galimybių turi būti grindžiami mokslu ir patikimais duomenimis. Kartais tai reiškia sudėtingus sprendimus ir būtinybę prisitaikyti prie ribojimų, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tik toks Programos lėšomis remiamas kelias leidžia išsaugoti žuvų išteklius ir užtikrinti visos Lietuvos žuvininkystės ateitį“, – apibendrina viceministrė G. Beniulienė.