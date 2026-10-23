Iš ūkininkų — virš 800 prašymų skirti 94 mln. eurų lengvatinių paskolų

Šiuo metu jau pasirašytos 386 sutartys, pagal kurias suteikta ILTE paskolų už 40 mln. eurų, pranešė ministerija.
Daugiausia paraiškų pateikė grūdinių, ankštinių ir aliejinių sėklų augintojai. Jų prašoma suma sudarė 55 proc. visos sumos, mišraus žemės ūkio atstovų – 22,5 proc., o pieninių galvijų augintojų – 11 proc.
Paraiškas teikė nukentėję nuo stichinių meteorologinių reiškinių ar rinkos kainų svyravimų. Beveik 67,4 proc. paraiškų pateikė labai maži, 19 proc. – maži, 13,3 proc. – vidutiniai, 0,3 proc. – dideli ūkiai.
Kaip rašė BNS, panaudojus visą anksčiau skirtą 40 mln. eurų sumą ūkininkams ir akvakultūros įmonėms skirta papildomai 15 mln. eurų lengvatinių paskolų.