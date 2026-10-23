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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Iš ūkininkų — virš 800 prašymų skirti 94 mln. eurų lengvatinių paskolų

2026-10-23 18:02 / šaltinis: BNS
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2026-10-23 18:02
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Ūkininkų ir akvakultūros įmonių lengvatinėms paskoloms papildomai skyrus 65 mn. eurų, Žemės ūkio ministerija skaičiuoja, kad gautos 829 paraiškos, o prašoma suma siekia 93,7 mln. eurų.

Pinigai (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)
GALERIJA (5)

Ūkininkų ir akvakultūros įmonių lengvatinėms paskoloms papildomai skyrus 65 mn. eurų, Žemės ūkio ministerija skaičiuoja, kad gautos 829 paraiškos, o prašoma suma siekia 93,7 mln. eurų.

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Šiuo metu jau pasirašytos 386 sutartys, pagal kurias suteikta ILTE paskolų už 40 mln. eurų, pranešė ministerija.

Daugiausia paraiškų pateikė grūdinių, ankštinių ir aliejinių sėklų augintojai. Jų prašoma suma sudarė 55 proc. visos sumos, mišraus žemės ūkio atstovų – 22,5 proc., o pieninių galvijų augintojų  – 11 proc.

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FOTOGALERIJA. Pinigai

Paraiškas teikė nukentėję nuo stichinių meteorologinių reiškinių ar rinkos kainų svyravimų. Beveik 67,4 proc. paraiškų pateikė labai maži, 19 proc. – maži, 13,3 proc. – vidutiniai, 0,3 proc. – dideli ūkiai.

Kaip rašė BNS, panaudojus visą anksčiau skirtą 40 mln. eurų sumą ūkininkams ir akvakultūros įmonėms skirta papildomai 15 mln. eurų lengvatinių paskolų. 

indeliai.lt

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