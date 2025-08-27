Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Iš Kauno oro uosto – skrydžiai į Rygą: jau aišku, kada bus atidarytas naujas terminalas

2025-08-27 10:41 / šaltinis: BNS
2025-08-27 10:41

 Naujas, išplėstas Kauno oro uosto keleivių terminalas bus atidarytas spalio mėnesį, sako susisiekimo viceministras Juras Taminskas. 

Kauno oro uostas (nuotr. Organizatorių)

 Naujas, išplėstas Kauno oro uosto keleivių terminalas bus atidarytas spalio mėnesį, sako susisiekimo viceministras Juras Taminskas. 

0
Be to, nuo kitų metų pavasario iš Kauno oro uosto penkis kartus per savaitę vyks tiesioginiai skrydžiai į Latvijos sostinę Rygą.

Kauno oro uostas plečiasi beveik pusantro karto, terminalas ir spalio mėnesį jau atsidarys, o tai reiškia, kad bus galimybės aptarnauti daugiau nei 2 mln. keleivių“, – trečiadienį žurnalistams teigė viceministras. 

„Antra žinutė, kas ypatingai yra aktualu visiems keliaujantiems, tai, kad nuo kitų metų pavasario iš Kauno oro uosto penkis kartus per savaitę bus tiesioginiai skrydžiai į Latvijos sostinę į Rygą ir tai parodo, kad Kauno oro uostas yra ypatingai svarbus ir centrinės Lietuvos gyventojams nebereikės vykti į Vilnių, kad nuskristi į Rygą“, – pridūrė jis.

Keleivių terminalą už 17,7 mln. eurų (be PVM) statė statybų bendrovė „Infes“.

Ilgalaikis Lietuvos oro uostų tinklo plėtros planas taip pat numato, kad iki 2052 metų Kauno oro uoste bus įveiklintos teritorijos, esančios kitoje kilimo-tūpimo tako pusėje nei terminalai, jose plėtojant krovinių pervežimo ir orlaivių remonto ir priežiūros paslaugas.

