Iš „Iki“ atkeliauja beveik pusė „Maisto banką“ pasiekiančių produktų – tai 5,4 mln. porcijų maisto skurstantiems

„Tokia statistika rodo, kad nėra nereikšmingų žingsnių, kad ir kokie maži jie tądien gali pasirodyti. Prie paramos surinkimo maistu kiekvieną dieną prisideda visos mūsų parduotuvės, tūkstančiai darbuotojų, taip pat ir daug neabejingų „Iki“ klientų. Šios vertingos veiklos palaikymas mums buvo labai svarbus nuo pat pradžių. „Iki“ buvo pirmas iš didžiųjų prekybos tinklų, dar 2009 metais tapusių „Maisto banko“ rėmėju, ir iki šiol esame paramos maistu flagmanas Lietuvoje. Džiaugiamės, kad ši ilgametė draugystė padeda sunkesnėje padėtyje atsidūrusiems žmonėms visoje šalyje“, – sako „IKI Lietuva“ generalinė direktorė Nijolė Kvietkauskaitė.

Skirta paramos už 6 mln. Eurų

Šiuo metu fondas paramą maistu renka 89 Lietuvos miestuose ir rajonuose, o išdalina daugiau nei 295 vietų. Pernai apie 40 proc. visų išgelbėtų maisto produktų atkeliavo iš skirtinguose šalies miestuose įsikūrusių „Iki“ parduotuvių ir per „Maisto banką“ pasiekė sunkiau gyvenančiųjų stalą. Tokiu būdu organizacijai suteikta paramos už maždaug 6 mln. Eur.

„Turime vieną plačiausių parduotuvių tinklų visoje šalyje, ir visos 237 mūsų parduotuvės yra įsitraukusios į pagalbą skurstantiems bei kovą su maisto švaistymu. Tai sudaro apie 40 proc. visų „Maisto banko“ aptarnaujamų parduotuvių. Kasdien jose „Iki“ kolektyvas bendrauja su savanoriais ir jiems perduoda neparduotą, tačiau vartoti visiškai tinkantį maistą. Kad kitų stalas būtų gausesnis, skiriame kokybiškus duonos, pieno, šviežios mėsos ir žuvų bei jų gaminių, vaisių, daržovių ir kitus maisto produktus“, – sako N. Kvietkauskaitė.

Su „Iki“ parama „Maisto bankas“ maistu aprūpinti galėjo tiek nuo karo besigelbėjančius Ukrainos pabėgėlius, tiek skurstančius mūsų šalies piliečius.

Prie tvarių bei socialiai jautrių iniciatyvų noriai prisideda ir „Iki“ pirkėjai. Praėjusiais metais parduotuvių lankytojai buvo vieni iš TOP 10 aktyviausiai aukojančiųjų – šitokiu būdu fondui surinkta beveik 14 tūkst. Eur.

Išgelbėta 2,7 tūkst. tonų maisto – 5,4 mln. porcijų maisto

Organizacijos skaičiavimais, iš viso pernai nuo išmetimo išgelbėta beveik 6,2 tūkst. tonų maisto, apie 2,7 tūkst. jų – „Iki“ parduotuvėse“. Toks kiekis atitinka maždaug 5,4 mln. porcijų maisto stokojantiems.

„Per metus vienam lietuviui tenka maždaug 86 kg namų ūkiuose išmetamo maisto. Tai apmaudi statistika, ypač pagalvojus apie tai, kad kas penktas šalies gyventojas patiria skurdo riziką. Per savo partneres labdaros organizacijas galime pasiekti būtent šiuos žmones, kad jie būtų aprūpinti maistu. Be to, aktyvi bei matoma veikla padeda ir šviesti savo pirkėjus apie būtinybę mažinti išmetamo maisto kiekius. Edukuojame, dalijamės patarimais apie tai, kokie kiekvieno mūsų veiksmai gali padėti spręsti aktualias visuomenei problemas. Tai matome kaip neatsiejamą socialiai atsakingos įmonės veiklą“, – sako „IKI Lietuva“ generalinė direktorė.

„Iki“ įsipareigojimus laikytis nulinės tolerancijos maisto atliekų išmetimui į sąvartynus rodo ne tik žodžiai, bet ir darbai. Jokios maisto atliekos iš tinklo nepatenka į sąvartyną. Pasibaigus gaminių galiojimo laikui, „Iki“ maisto atliekų tvarkymo partneris surenka jas iš parduotuvių ir perduoda į savo perdirbimo įmones. Pakuotės yra perdirbamos arba iš jų išgaunama šilumos energija. Tuo tarpu maisto produktai yra susmulkinami, sutrinami ir biojėgainėse paverčiami elektros ir šilumos energija bei aukštos kokybės ekologiškomis trąšomis.

„Iki“ parama pasiekia dar daugiau žmonių

Būdama aktyvia bendruomenės nare, „Iki“ kasmet skiria paramą ir kitoms įvairioms Lietuvoje veikiančioms organizacijoms bei prisideda prie jų vykdomų socialinių projektų.

„Taip pat aktyviai remiame mūsų šalies gyventojų gerovę per tokias organizacijas kaip Raudonasis Kryžius, „Caritas“, VšI „Vaiko labui“ ir kitas. Jos žmones aprūpina ne tik maistu, bet ir būtiniausiomis higienos priemonėmis ar kūdikių prekėmis. „Iki“ parama pasiekia ir kitas šalis – Ukrainos karius, Kyjivo ir kitų miestų gyventojus gyventojus, Ukrainos pabėgėlius Moldovoje“, – pasakoja N. Kvietkauskaitė.

Plačiau su „Iki“ socialinės veiklos statistika galima susipažinti „Iki“ tvarumo ataskaitoje už 2022 metus čia: https://iki.lt/tvarumas/

Tarptautinei „Rewe“ grupei priklausantis prekybos tinklas „Iki“ Lietuvoje veikia nuo 1992 metų. Turėdamas 237 parduotuves visoje Lietuvoje, „Iki“ yra vienas didžiausių mažmeninės prekybos tinklų. Tarp didžiausių šalies darbdavių esanti bendrovė yra įdarbinusi apie 5,5 tūkst. darbuotojų. Prekybos tinklas kartu su „Pixevia“ Vilniuje atidaręs penkias autonomines parduotuves su „Iki“ prekių ženklu. Prekybos tinklas taip pat valdo prekių pristatymo į namus startuolį „LastMile“ ir nuosavo prekės ženklo elektroninę parduotuvę.