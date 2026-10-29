Iš ECB – sprendimas dėl bazinių palūkanų normų

„Valdančioji taryba šiandien nusprendė nekeisti trijų pagrindinių ECB palūkanų normų. Energijos kainos toliau kyla, o tai kelia infliacijos perspektyvoms augimo riziką, o ekonomikos augimo perspektyvoms – mažėjimo riziką. Nors visos energijos kainų šoko pasekmės dar tik atsiskleidžia, bazinė infliacija iki šiol iš esmės išliko stabili, o darbo užmokestis šiuo metu nerodo ženklaus pokyčio“, – nurodoma ECB pranešime.
Palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe, pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir palūkanų norma už naudojimąsi ribinio skolinimosi galimybe paliktos atitinkamai 2,5 proc., 2,65 proc. ir 2,9 proc. lygyje.
ECB pranešime akcentuojama, kad didesnis energetinio sukrėtimo mastas ir trukmė, taip pat jo pasekmės, susijusios su netiesioginiais ir antriniais efektais, greičiausiai paskatins infliacijos augimą ir sulėtins ekonomikos augimą. Nuo paskutinio Valdančiosios tarybos posėdžio finansavimo sąlygos sugriežtėjo, o tai greičiausiai turės neigiamos įtakos infliacijai ir ekonomikos augimui. „Valdančioji taryba yra pasiryžusi formuoti pinigų politiką taip, kad vidutinės trukmės laikotarpiu infliacija stabilizuotųsi ties 2 proc. tikslu. Valdančioji taryba ir toliau yra gerai pasirengusi susidoroti su dabartiniu dideliu neapibrėžtumu. Nustatydama tinkamą pinigų politikos kryptį, ji laikysis nuo duomenų priklausančio ir kiekviename posėdyje atskirai vertinamo požiūrio“, – pabrėžė ECB.