„INVL Asset Management“ fondo įmonė pritraukė 15 mln. eurų saulės elektrinių projektams

Už šias lėšas taip pat bus perfinansuojamos anksčiau gautos paskolos.
Lenkijoje ir Rumunijoje fondas vysto iš viso 389 megavatų (MW) galios saulės jėgainių projektų portfelį.
Bendra gautų paraiškų suma siekė virš 15,6 mln. eurų, „REFI Sun“ obligacijų įsigijo 567 investuotojai.
„Pritrauktas kapitalas leis toliau sėkmingai statyti jėgaines šiose rinkose ir optimizuoti fondo kapitalo struktūrą, o investuotojai turi progą diversifikuoti savo investicijas sparčiau augančiose atsinaujinančios energetikos rinkose“, – pranešime teigia „INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris Liudas Liutkevičius.
Už 2,5 metų trukmės obligacijas investuotojai gaus 8,5 proc. metinių palūkanų, išmokamų kas ketvirtį.
„INVL Renewable Energy Fund I“ suteikė garantiją visiems šių „REFI Sun“ obligacijų turėtojams, minimali investavimo į jas suma siekė 1 tūkst. eurų.
57,75 proc. visų išplatintų obligacijų atiteko instituciniams investuotojams, 42,25 proc. – mažmeniniams investuotojams.
Daugiausia lėšų (72,63 proc.) buvo pritraukta iš Lietuvos, iš Latvijos ir Estijos – atitinkamai 14,52 proc. ir 12,85 poc.
Šį vasarį „INVL Renewable Energy Fund I“ įmonė „REFI Energy“ taip pat išplatino viešą 8 mln. eurų obligacijų emisiją, jos paklausa 1,7 karto viršijo emisijos dydį.
„INVL Renewable Energy Fund I“ veiklą koncentruoja Lenkijos ir Rumunijos rinkose.
Fondas Rumunijoje investuoja į 8-is saulės elektrinių projektus, kurių bendra galia siekia 356 MW, Lenkijoje vystomi daugiau nei 32 MW galios saulės parkų projektai.
Numatoma, kad bendros fondo investicijos Rumunijoje ir Lenkijoje sudarys daugiau kaip 250 mln. eurų. Iki 2025 metų birželio fondas investavo daugiau nei 90 mln. eurų į projektų įsigijimą ir statybą.
Planuojama, kad visų saulės parkų statyba turėtų būti užbaigta iki 2027 metų pabaigos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!