„InnoForce“ ginče su Veterinarijos tarnyba dėl nutrauktų sutarčių – viltis įmonei atgauti skolą

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) birželio 19 dieną paliko nepakeistą Apeliacinio teismo pernai gruodį priimtos nutarties dalį dėl sutarties nutraukimo teisėtumo, tačiau panaikino jos dalį, kuria buvo atmestas „InnoForce“ reikalavimas dėl skolos – šį klausimą Apeliacinis teismas turės nagrinėti iš naujo.

Apeliacinis teismas pernai gruodžio 19 dieną atmetė įmonės prašymą sumokėti jai beveik 800 tūkst. eurų skolą ir pripažino, kad VMVT sutartį su įmone nutraukė teisėtai.

„Skundžiamuose teismų sprendimuose nėra atskleista, kokie ieškovės („InnoForce“ – BNS) atliktų darbų trūkumai pripažįstami esminiais, dėl kurių atsakovei (VMVT – BNS) būtų pagrindas jų nepriimti ir neapmokėti. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliacinės instancijos teismo sprendime nėra atskleistos aplinkybės, pagrindžiančios išvadą, kad ieškovės atlikti darbai turi tokių esminių trūkumų, kad už juos visiškai neturi būti sumokėta, o ne, pavyzdžiui, sprendžiamas kainos mažinimo klausimas“, – rašoma LAT nutartyje.

Apeliacinis ir Vilniaus apygardos teismai pernai nutarė, kad VMVT įmonės paslaugų atsisakė teisėtai bei neprivalėjo atlyginti už jau atliktus darbus.

„InnoForce“ reikalauja iš tarnybos priteisti 363,9 tūkst. eurų skolą ir 4 tūkst. eurų delspinigių už IT sistemų atnaujinimo analizę bei 421,1 tūkst. eurų skolą už projektavimą – iš viso 789 tūkst. eurų. Be to, ji reikalauja priskaičiuoti 11,5-12 proc. palūkanų.

Įmonė taip pat siekė, jog tarnyba būtų įpareigota toliau vykdyti sutartį, tačiau Apeliacinis teismas konstatavo, kad tuomet VMVT lėšos būtų naudojamos neracionaliai – remdamasis ekspertų vertinimu, teismas pabrėžė, jog dalies sutarties paslaugų sąnaudos yra 6–9 kartus didesnės nei kaina rinkoje.

VMVT vadovė Audronė Mikalauskienė anksčiau sakė, kad nutraukusi sutartį tarnyba sutaupys 1,75 mln. eurų.

VMVT teigė sutartis su įmone nutraukusi po to, kai 2022 metų pabaigoje pradėjusiai dirbti naujai tarnybos vadovybei kilo abejonių, ar jai iš tikrųjų reikalingos „InnoForce“ paslaugos už tokią kainą, kai panašias paslaugas ji gali gauti nemokamai iš Informacinės visuomenės plėtros komiteto (dabar – Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra).

Sutartis su „InnoForce“ ankstesnė administracija pasirašė 2022 metais, jai dar vadovaujant tų metų lapkritį dėl korupcijos atleistam Mantui Staškevičiui.