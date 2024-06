Informacinės visuomenės plėtros komitetas ketina nebepratęsti sutarties su „Foxpay“

„(Sutarties – BNS) tęsti neplanuojame. Mes ruošiamės naujam viešajam pirkimui ir bandysime rugsėjo mėnesiui turėti jau kitą pagrindinę sutartį (...) su kitu paslaugų teikėju“, – BNS trečiadienį patvirtino IVPK direktoriaus pavaduotojas Arminas Rakauskas.

„Kadangi žiniasklaidoje buvo informacijos, kad čia galbūt kainodara ar kainos, keliami klausimai dėl kainų, tai pasitikrinsime dar kartą. Paskelbsime viešąją konsultaciją (...), rinkos dalyviai galės teikti pasiūlymus ir žiūrėsime, kokie bus pasiūlymai“, – aiškino jis.

Įstaiga dėl sutarties su „Foxpay“ taip pat ketina kreiptis į strateginius sandorius tikrinančią vyriausybinę komisiją, kuri 2022 metais sandoriui neprieštaravo. Pasak A. Rakausko, neigiama komisijos išvada įpareigotų sutartį nutraukti dar nelaukiant rudens.

„Tai būtų pagrindas nutraukti sutartį anksčiau. Net ne pagrindas – mes privalėtume ją nutraukti. Neatitikimas nacionalinio saugumo interesams – tiesiog neįmanoma būtų sutarties nenutraukti“, – teigė A. Rakauskas.

Vyriausybė šiemet yra patvirtinusi vyriausybinės komisijos išvadą, jog „Foxpay“ savininkė Ieva Trinkūnaitė neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Komisija tyrė sandorį, kuriuo atsistatydinusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyras Mindaugas Navickas norėjo parduoti I. Trinkūnaitei įmonę „Litlab“.

A. Rakauskas neatmetė, jog paskelbus naują konkursą, jame vėl galėtų dalyvauti „Foxpay“: „Tai yra vienas iš rinkos dalyvių, dėl kurio yra tik viešoji opinija, bet kol kas nieko konkretaus“.

Pasak A. Rakausko, sutartis su „Foxpay“ 2022 metų rugsėjį buvo pasirašyta trejiems metams ją kasmet pratęsiant. Pirmą kartą ji pratęsta 2023-ųjų rugsėjį ir galioja iki šių metų spalio.

IVPK veikia kaip atsiskaitymų tarpininkas daugybei valstybės institucijų per centralizuotus e. valdžios vartus ir tam naudoja „Foxpay“ paslaugas.

Naujienų portalas „Delfi“ anksčiau skelbė, kad „Foxpay“ 2022 metais laimėjo IVPK konkursą aptarnauti atsiskaitymus per valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą, mokant 34 centus (be PVM) už vieną transakciją (apie 72 tūkst. transakcijų per mėnesį). Portalo šaltinių teigimu, tokios paslaugos verslui įkainis yra 7 centai už transakciją, jei jų per mėnesį atliekama daugiau nei 50 tūkstančių.

Sutarties su „Foxpay“ vertė – 905,7 tūkst. eurų, skelbiama viešųjų pirkimų portale. Anot A. Rakausko, ši vertė apima visą trejų metų sutarties laikotarpį.

„Foxpay“ yra laimėjusi ir daugiau viešųjų pirkimų. 2022 metais laimėjo 35, 2023 metais – 40, o šiemet – devynis pirkimus.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pirmadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrios „Foxpay“ veiklos. Ji tiria galimą nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą ir kišimąsi į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą.

„Foxpay“ ir jos savininkės veiklos patikrinimą šiuo metu taip pat atlieka Lietuvos bankas.