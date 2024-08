Ilgai dirbę šią išmoką dažnai pamiršta: štai kas bent 1 atlyginimą gali gauti papildomai

Darbo kodeksas numato keletą skirtingų darbo sutarties nutraukimo pagrindų. Tarp tokių yra ir jos nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.

Kodekse numatomos tokios priežastys, kada darbdavys turi teisę nutraukti sutartį:

darbuotojo atliekama darbo funkcija tampa pertekline;

darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų;

darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar darbo vietovę;

darbuotojas nesutinka su darbo santykių tęstinumu verslo ar jo dalies perdavimo atveju;

teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys.

Taip atleidžiant darbuotoją darbdavio iniciatyva, jį privalu įspėti prieš 1 mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu metus, – prieš 2 savaites.

Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki pensijos likę mažiau kaip 5 metai, ir trigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki 14 metų arba vaiką su negalia iki 18 metų, nėščioms darbuotojoms, taip pat darbuotojams su negalia ir jei iki pensijos – mažiau kaip 2 metai.

Darbdavio iniciatyva be kaltės atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta 2 jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio (VDU) išeitinė išmoka, o jeigu jis dirbo trumpiau nei metus, – pusės jo VDU išmoka.

Be to, šitaip atleidžiamam darbuotojui papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą pas tą darbdavį.

Šią išmoką, kaip minėta, moka „Sodra“. Ji nurodo tokias sąlygos ilgalaikei darbo išmokai gauti:

iki atleidimo pas darbdavį nepertraukiamai buvote išdirbęs 5 ar daugiau metų;

per 3 mėnesius po atleidimo neįsidarbinate pas tą patį darbdavį;

nebuvote biudžetinių įstaigų ar Lietuvos banko darbuotojas;

kreipėtės dėl išmokos skyrimo ne vėliau kaip per 12 mėnesių po atleidimo iš darbo (prašymo nereikia teikti, jeigu jau esate pateikęs prašymą skirti bet kurią kitą „Sodros” mokamą išmoką).

O štai kokio dydžio išmokos yra skiriamos priklausomai nuo to, kaip ilgai dirbote:

nuo 5 iki 10 metų priklauso 77,58 proc. vieno jūsų VDU dydžio išmoka;

nuo 10 iki 20 metų – 77,58 proc. dviejų VDU dydžio išmoka;

nuo 20 ir daugiau metų – 77,58 proc. trijų VDU dydžio išmoka.

Skaičiuojama, kad šiemet kiekvieną mėnesį iš darbo atleidžiama ir priimama vidutiniškai po 40–50 tūkst. gyventojų.