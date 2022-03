„Iki“ skelbia, kaip dirbs per Velykas

„Rūpinamės, kad visi mūsų pirkėjai galėtų apsipirkti patogiai, tačiau taip pat mums itin svarbūs ir mūsų tinklo darbuotojai. Per didžiąsias metų šventes norime suteikti jiems galimybę pailsėti ir praleisti laiką su šeima, todėl Velykų sekmadienį mūsų tinklo parduotuvės nedirbs. Pirkėjų patogumui, tiek šeštadienį prieš Velykas, tiek antrąją Velykų dieną parduotuvės dirbs kaip įprasta“, – teigia Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Prieš Velykas pirkėjai raginami kruopščiai planuoti šventinius pirkinius, į prekybos vietas atvykti su pirkinių sąrašu, laikytis atstumo ir naudotis savitarnos kasomis, šventinį apsipirkimą planuoti ne piko metu, kad nesusidarytų spūstys.

„Skatiname gyventojus pasinaudoti lanksčiomis galimybėmis ir apsipirkti rytinėmis arba vakarinėmis valandomis. Norintieji greitai ir patogiai apsipirkti neišeidami iš namų tai padaryti gali internetu, naudodamiesi programėle „LastMile“. Be to, per programėlę užsisakytas prekes atsiimti galima ir specialiame atsiėmimo punkte artimiausioje parduotuvėje arba drive–in langelyje“, – sako V. Budrienė.

Prekybos tinklą „Iki“ iš viso šiuo metu sudaro 231 „Iki“ parduotuvė, 2 logistikos centrai, kulinarijos gamybos centras bei 3 regioninės kepyklos. Nuolat naujoves diegiantis prekybos tinklas Vilniuje atidarė ir pirmąją autonominę parduotuvę, paženklintą „Iki“ prekės ženklu. Ji pirmoji tokia Lietuvoje ir Šiaurės šalyse. Prekybos tinkle dirba beveik 6 tūkst. darbuotojų. Prekybos tinklas taip pat valdo prekių pristatymo į namus startuolį „LastMile“.