„Iki“ savo tortuose ir pyraguose jau atsisakė narvuose laikomų vištų kiaušinių, jie išnyks ir iš asortimento

„Mums rūpi tai, kas rūpi ir mūsų pirkėjams – tai padeda būti dar arčiau kiekvieno savo kliento. Vadovaujamės aplinkai draugiškais principais, o gyvūnų gerovė yra neatsiejama verslo praktikos dalis. Dar 2021 m. pirmieji iš prekybos tinklų savo kulinarijos produktuose atsisakėme narvuose laikomų vištų kiaušinių, o nuo birželio 1 dienos ir savo privataus prekės ženklo „Su meile IKI“ tortams bei pyragams naudojame tik ant kraiko laikomų vištų kiaušinius“, – sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Pasak jos, kasmet vien privataus prekės ženklo konditerijos produkcijai sunaudojama apie 270 tūkst. kg kiaušinių. Nuo šiol rinkdamiesi mėgstamus įvairius „Su meile IKI“ konditerijos gaminius, tokius kaip eklerai, tartaletės ar Kuršėnų vyniotinis, pirkėjai gali būti tikri, kad juose naudojami tik ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai.

Pirkėjai ir patys dažniau ieško taip vadinamų laimingų vištų kiaušinių, jiems rūpi paukščių auginimo sąlygos, sako G. Kitovė. Asortimente siūloma vis daugiau „2“ numeriu žymėtų kiaušinių, kurie reiškia, kad dedeklės vištos yra laikomos ant kraiko, taip pat „1“ (laisvai laikomų) ir „0“ (ekologiškai auginamų) skaičiais žymimų vištų kiaušinių.

Prasčiausiomis sąlygomis – narvuose – laikomų paukščių kiaušinių prekyboje palaipsniui mažėja, lyginant su praėjusiais metais šį skaičių „Iki“ sumažino daugiau nei perpus. O nuo 2025 m. šių „3“ numeriu žymimų kiaušinių „Iki“ parduotuvių lentynose visiškai nebeliks.

„Tikime, kad pirkėjai šiuos pokyčius priims palankiai, nes permainų keliu einame kartu su jais, o visuomenėje auga sąmoningumas. Su didėjančiu ant kraiko laikomų vištų kiaušinių asortimentu jų paklausa ir taip jau stabiliai auga metai po metų. Dabar mūsų fokusas – dar labiau plėsti jų pasiūlą už gerą kainą, kad ir toliau švieži bei kokybiški kiaušiniai būtų prieinami visiems. Taip visi galėsime aktyviai prisidėti prie geresnių visuomenės mitybos įpročių formavimo“, – sako G. Kitovė.

Gyvūnų gerovė turi įtakos ir produktų kokybei

Tvarūs produktai yra viena iš pagrindinių „Iki“ strateginių krypčių, todėl gyvūnų gerove rūpinamasi visokeriopai. Tinklas jau ne kartą įrodė, kad yra neabejingas šiuo klausimu: buvo pirmasis tiek savo kulinarijos gaminiuose pradėjęs naudoti tik ant kraiko laikomų vištų kiaušinius, tiek ir pirmas visiškai nutraukė prekybą gyva žuvimi iš akvariumų. Be to, „Iki“ kulinariniuose produktuose naudojama tik be antibiotikų auginama vištiena, ji taip pat sudaro absoliučią daugumą šviežios paukštienos pasirinkimo parduotuvėse.

„Tokie sprendimai svarbūs ne tik kalbant apie gyvūnų gerovę, bet ir rūpinantis produkcijos kokybe bei įvairove. Pavyzdžiui, atsisakius gyvos žuvies akvariumų, parduotuvėse buvo išplėstas šviežios žuvies ir jūros gėrybių ant ledo pasirinkimas. Tuo tarpu vištiena be antibiotikų yra sveikesnė, turi natūralesnį skonį ir aromatą, išlaiko daugiau naudingų medžiagų. Švieži, kokybiški, tvarūs produktai yra prioritetas tiek pirkėjams, tiek mums“, – sako G. Kitovė.

Tarptautinei „Rewe“ grupei priklausantis prekybos tinklas „Iki“ Lietuvoje veikia nuo 1992 metų. Turėdamas 243 parduotuves visoje Lietuvoje, „Iki“ yra vienas didžiausių mažmeninės prekybos tinklų. Tarp didžiausių šalies darbdavių esanti bendrovė yra įdarbinusi apie 5,5 tūkst. darbuotojų. Prekybos tinklas kartu su „Pixevia“ Vilniuje atidaręs penkias autonomines parduotuves su „Iki“ prekių ženklu. Prekybos tinklas taip pat valdo prekių pristatymo į namus startuolį „LastMile“ ir nuosavo prekės ženklo elektroninę parduotuvę.