„Iki“ paaiškino, kaip taikys naujus reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo

„Veido kaukių nuo šiol dėvėti nebeprivaloma. Vis dėlto, norėdami užtikrinti kuo saugesnę aplinką tiek lankytojams, tiek darbuotojams, rekomenduojame ir toliau laikytis visų saugumo priemonių“, – pranešime žiniasklaidai cituojama prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė.

Prekybos tinklas primena, kad parduotuvėse laikomasi griežtų dezinfekcijos priemonių, dezinfekuojami paviršiai ir pirkinių krepšeliai, įrengti bekontakčiai dezinfekantai.

Pirkėjai raginami laikytis saugaus atstumo. Taip pat rekomenduojama į prekybos vietas atvykti su pirkinių sąrašu, naudotis savitarnos kasomis, apsipirkimą planuoti ne piko metu, kad nesusidarytų spūstys, ypač prieš Velykas.

„Skatiname gyventojus pasinaudoti lanksčiomis galimybėmis ir apsipirkti rytinėmis arba vakarinėmis valandomis. Norintieji greitai ir patogiai apsipirkti neišeidami iš namų tai padaryti gali internetu, naudodamiesi programėle „LastMile“.

Be to, per programėlę užsisakytas prekes atsiimti galima ir specialiame atsiėmimo punkte artimiausioje parduotuvėje arba drive–in langelyje“, – sako V. Budrienė.

Prekybos tinklą „Iki“ iš viso šiuo metu sudaro 231 „Iki“ parduotuvė, 2 logistikos centrai, kulinarijos gamybos centras bei 3 regioninės kepyklos. Prekybos tinkle dirba beveik 6 tūkst. darbuotojų. Prekybos tinklas taip pat valdo prekių pristatymo į namus startuolį „LastMile“.