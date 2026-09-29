„Ignitis renewables“ stiprina ryšį su bendruomenėmis: nuo edukacijų iki ilgalaikės paramos

„Ignitis renewables“ jau kelerius metus nuosekliai įgyvendina šviesios kaimynystės principą. Jis apima tris kryptis – edukaciją apie vėjo energetiką, dalyvavimą bendruomenių gyvenime ir finansinę paramą vietos iniciatyvoms. Tokiu būdu bendrovė siekia, kad atsinaujinanti energetika regionuose taptų teigiamų pokyčių dalimi.
„Mums svarbu būti šalia žmonių ne tik vystant energetikos projektus, bet ir kasdieniame bendruomenių gyvenime. Vasaros renginiai ir edukacijos leidžia ne tik dalintis žiniomis, bet ir išgirsti bendruomenių lūkesčius, drauge ieškoti sprendimų bei kurti ilgalaikes partnerystes. Tokie susitikimai yra svarbi šviesios kaimynystės dalis“, – sako „Ignitis renewables“ Komunikacijos partneris Paulius Kalmantas.
Atsinaujinanti energetika – arčiau žmonių
Šios vasaros renginių geografija buvo itin plati. „Ignitis renewables“ dalyvavo renginiuose, miestų šventėse, bendruomenių susibūrimuose ir edukacinėse iniciatyvose visoje Lietuvoje. Nuo aitvarų ir vėjo festivalių iki mažesnių švenčių Kretingoje, Zapyškyje, Šventojoje, Linkuvoje, Pušalote, Guostagalyje, Grūžiose, Vaiguvoje bei kitose vietovėse. Visuose renginiuose buvo daug malonių susitikimų, naujų pažinčių ir įkvepiančių pokalbių.
Susitikimuose siekta parodyti, kokį svarbų vaidmenį vėjo energetika atlieka kuriant šalies ateitį. „Lietuvos atsinaujinančių išteklių potencialas kelis kartus viršija vidaus poreikius. Kryptingai tęsdama plėtrą Lietuva gali ne tik užsitikrinti ilgalaikį energetinį saugumą, bet ir tapti reikšminga žaliosios elektros eksportuotoja regione“, – teigia P. Kalmantas.
Renginiuose lankytojų laukė „Ignitis renewables“ edukacinės ir interaktyvios veiklos, padėjusios atsinaujinančią energetiką pažinti per patirtį. Gyventojai galėjo išbandyti elektrą generuojančius dviračius, virtualios realybės akinius, leidžiančius pakilti į vėjo elektrinės viršūnę bei susipažinti su vėjo energijos gamybos ir projektų vystymo principais. Tokios veiklos priminė linksmą žaidimą, tačiau tuo pačiu mokė, kaip vėjas gamina elektros energiją.
Ryškiausiais vasaros edukacijų akcentais tapo Palangos vėjo festivalis, kurorte veikusi „Ignitis renewables“ edukacijų erdvė, tarptautinis aitvarų festivalis „Vėjų vėjai“ bei drauge su Lietuvos jūrų muziejumi organizuotas festivalis „Savos bangos. Tvarios ateities kūrėjų laboratorija“.
Palangoje gyventojai ir kurorto svečiai net dvi savaites buvo kviečiami pažinti energiją per žaidimą, judesį ir eksperimentą. Interaktyvios veiklos suteikė galimybę tiek vaikams, tiek suaugusiesiems ne tik išgirsti apie vėjo energiją, bet ir ją patirti praktiškai. Tokios patirtys padeda sudėtingas energetikos temas paversti suprantamomis ir įdomiomis įvairaus amžiaus žmonėms.
Tarptautiniame aitvarų festivalyje „Vėjų vėjai“ tūkstančiai lankytojų ne tik grožėjosi įspūdingais aitvarais, bet ir susipažino su vėjo energetika ir jos reikšme Lietuvos ateičiai.
Vasaros veiklas simboliškai vainikavo Klaipėdoje vykęs festivalis „Savos bangos“, subūręs mokslininkus, verslo atstovus, kūrėjus, aplinkosaugos organizacijas ir bendruomenes. Festivalyje diskutuota apie tvarumą, ateities technologijas ir žmonių vaidmenį kuriant tvaresnę Lietuvą.
Vienu svarbiausių metų akcentų tapo Kaune vykęs jau trečiasis „Ignitis renewables“ bendruomenių sąskrydis, subūręs daugiau kaip 150 atstovų iš 20 bendruomenių ir asociacijų iš įvairių Lietuvos regionų. Sąskrydžio metu buvo dalijamasi patirtimis, pristatomos bendruomenių iniciatyvos, o vaikams ir jaunimui surengtos energetinės edukacijos.
Bendruomenes stiprina ne tik susitikimai
Bendruomenių renginiai yra dalis platesnės „Ignitis renewables“ šviesios kaimynystės programos. Bendrovė ne tik vysto atsinaujinančios energetikos projektus, bet ir investuoja į bendruomenių iniciatyvas šalia veikiančių vėjo parkų.
Per ketverius metus daugiau kaip 60 bendruomenių projektų Lietuvoje įgyvendinti skirta daugiau nei 1,3 mln. eurų paramos. Kelmės, Mažeikių, Tauragės, Jurbarko, Kretingos ir kitų regionų bendruomenės šias lėšas panaudoja viešųjų erdvių atnaujinimui, kultūrinėms, socialinėms ir edukacinėms iniciatyvoms.
Besitęsianti „Ignitis renewables“ ir vietos bendruomenių partnerystė šiandien jau turi aiškius rezultatus – daugėja įgyvendintų projektų, aktyvių iniciatyvų ir žmonių įsitraukimo. Tai rodo, kad atsinaujinanti energetika gali kurti ne tik švarią energiją, bet ir ilgalaikę vertę regionams ir visai šaliai.
Straipsnį parengė: UAB, Ignitis.