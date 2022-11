Į vartotojų asociacijų sąrašą – ne anksčiau kaip po metų veiklos

Už tokias Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisas ketvirtadienį balsavo 119 Seimo narių, prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo.

Parlamentarai nustatė keturis kartus ilgesnį (nuo trijų mėnesių iki vienerių metų) terminą, kiek tokia asociacija faktiškai turėtų veikti vartotojų apsaugos srityje iki jos prašymo įtraukti į įgaliotųjų vartotojų asociacijų sąrašą.

Seimas taip pat įpareigojo tokias asociacijas, gaunančias finansavimą iš kitų asmenų, nustatyti taisykle, kad būtų užkertamas kelias interesų konfliktui.

Tokios asociacijos savo interneto svetainėse turės skelbti informaciją apie jos finansavimo šaltinius, valdymo ir narystės struktūrą, veiklos ataskaitas.

REKLAMA

Įgaliotoji vartotojų asociacija turi būti nepriklausoma nuo verslo ir kitų su vartotojų teisių gynimu nesusijusių interesų.

Seimas, be kita ko, įpareigojo Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą viešai skelbti informaciją apie įstaigas, turinčias teisę pareikšti ieškinius dėl vartotojų interesų gynimo. Be to, ji privalės pranešti apie jau pareikštus tokius ieškinius, jų nagrinėjimo eigą ir bylų rezultatus ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungos valstybėse.