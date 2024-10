Į užsienį išvykstantys lietuviai rizikuoja netekti senatvės pensijų: „Sodra“ įžvelgia komunikacijos problemų

„Praktikoje matome, kad kai kurie mūsų piliečiai, nusprendę persikelti į kitą šalį, susiduria su pensijų mokėjimo nutraukimu ir pensijos atstatymo proceso užkraunama našta. To pasekoje žmogus kurį laiką lieka be jam priklausančių pajamų ir, deja, turime skaudžių pavyzdžių, kai žmogus taip ir numiršta nesugebėjęs atsistatyti per užsienio kompetentingas institucijas savo Lietuvoje uždirbtos pensijos“, – ketvirtadienį Seime vykusioje konferencijoje kalbėjo S. Paulauskė.

Advokatas Gintaras Černiauskas teigė, kad institucijos neturi teisės nutraukti jo uždirbtos pensijos pagal galiojantį Konstitucinio Teismo išaiškinimą.

„Reikėtų pažymėti, kad 2003 m. gruodžio 3 dieną Konstitucinis Teismas yra pripažinęs, kad žmogus, kuris dirbo ir mokėjo įmokas, tos įmokos yra jo asmeninė nuosavybė ir ta nuosavybė turi būti saugoma“, – aiškino jis.

Tuo tarpu „Sodros“ direktoriaus pavaduotojas Evaldas Mikutis aiškino, kad pagal galiojančią teisinę tvarką pati teisė į senatvės pensiją yra siejama su gyvenamosios vietos deklaravimu Lietuvoje ir tai numatyta. Pasak jo, galiojantis įstatymas numato pensijos mokėjimo sustabdymą, jei žmogus gyvenamosios vietos nebeturi, tačiau sustabdytas mokėjimas gali būti atnaujintas.

„Tarp išmokų sustabdymo ir nutraukimo yra skirtumas. Nutraukimas reiškia, kad žmogus prarado teisę gauti pensiją. Sustabdymas yra tik laikinas nemokėjimas, kol mes gausime tam tikrus duomenis ar informaciją iš gavėjo“, – aiškino E. Mikutis.

„Sustabdymą panaikinus ir atnaujinus mokėjimą jam teisė į pensiją yra tęsiama, atgal, nuo sustabdymo datos. Viskas yra apskaičiuojama ir išmokama, jis realiai nieko nepraranda. Tačiau per tą tarpą tarp sustabdymo ir atnaujinimo žmogus išmokos negauna“, – pridūrė jis.

E. Mikutis pabrėžė, kad pensijos mokėjimas yra atnaujinamas gavus pensijos gavėjo prašymą bei jame nurodžius, kad už stažą, už kurį prašoma mokėti pensiją, nėra paskirta ir mokama pensija užsienio valstybėje. Tiesa, jei pensijos gavėjas išvyksta į ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybę, Šveicariją ar Jungtinę Karalystę – pensijos atnaujinimo tvarka gali būti labiau komplikuota.

„Sodros“ atstovo teigimu, dažnai kyla nesklandumų pensijų gavėjui pranešant informaciją apie mokėjimo sustabdymą, kadangi „Sodra“ ne visada turi į užsienį išvykusio gyventi pensininko kontaktus.

„Tada jo adreso Lietuvoje nebelieka, nurodyta tik šalis, į kurią jis išvyko. Tada dingsta ryšys“, – sakė E. Mikutis.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus teigė, kad institucijos turi ieškoti kaip pasiekti ir informuoti visus Lietuvos gyventojus apie jų teises ir pareigas išvykus gyventi svetur.

„Geriausia būtų ieškoti sprendimų kaip kiek įmanoma anksčiau informuoti, kad žmogus suprastų, jog jei jis daro žingsnį A, turi padaryti ir žingsnį B. Jei nebus padarytas tas žingsnis B, jam bus nutrauktas pensijos mokėjimas“, – akcentavo jis.