Į Kauno gatves išriedės nauji hibridiniai autobusai

Bendrovė „Kauno autobusai“ numačiusi dar daugiau naujovių, kad jau kitąmet jų turimą parką sudarytų vien nauji autobusai. Visa tai užtikrins dar patogesnį susisiekimą ir švaresnę aplinką mieste, o argumentų kelionėms lengvuoju automobiliu su kiekviena diena liks vis mažiau.

„Kauno autobusai“ skaičiuoja, kad vien per kovo mėnesį pusė visų paslaugų autobusų keleiviams suteikta būtent naujaisiais Vokietijos gamintojo MAN hibridais. Aukščiausius kokybės standartus atitinkantys autobusai nuolat sulaukia ir pozityvių vertinimų iš jais važinėjančių kauniečių.

„Kaunas – žaliai baltas miestas dėl „Žalgirio“. Nuo šiol jis bus dar žalesnis ir dėl naujų hibridinių autobusų. Pagaliau jų turime visą šimtą. Nesvarbu, kad nudažyti raudonai, tačiau su tokiu viešuoju transportu miesto aplinka taps tikrai švaresnė, – kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. – Svarbiausia, kad pasibaigus visoms karantino grėsmėms, nebelikus baimių, kauniečiai grįžtų ir noriai keliautų autobusais bei troleibusais. Miestas ir toliau rūpinsis, kad susisiekimas jais būtų kuo patogesnis. Norisi tikėti, kad kito tokio ženklaus atsinaujinimo Kaune nebereikės laukti šimto metų.“

23,5 mln. eurų kainavusių „MAN Lion’s City 12“ modelio autobusų šiomis dienomis Kaune galima suskaičiuoti jau visą šimtą. Pirmasis iš jų Kauną pasiekė pernai spalį, o paskutiniųjų planuota sulaukti šių metų gegužę, tačiau MAN gamintojo atstovai Lietuvoje, bendrovė „Adampolis“ šį terminą sutrumpino daugiau kaip mėnesiu.

Šiandieninį „Kauno autobusų“ parką sudaro iš viso 280 autobusų ir 142 troleibusai. Dauguma jų kartu su visa reikiama infrastruktūra per paskutinius 5 metus ženkliai atsinaujino. Bendra investicijų suma siekia daugiau kaip 65 mln. eurų. Be minėtųjų 100 MAN‘ų vos per kelerius metus nupirkta 56 mažesnės talpos „Mercedes-Benz“ ir 25 „Temsa LF12“ autobusai bei 85 „Solaris“ troleibusai.

Tačiau „Kauno autobusai“ nelinkę tuo apsiriboti. Pasak bendrovės vadovo Mindaugo Grigelio, jau kitąmet siekiama rekordinę transporto parko amžiaus kartelę pakelti į naujas aukštumas: „Klimato kaitos programoje esame laimėję maksimalią paramą – 10 mln. eurų – 78 naujiems dujiniams hibridiniams autobusams įsigyti. Siekiame užsitikrinti likusios dalies finansavimą – dar virš 12 mln. eurų. Jei ši ambicija bus įgyvendinta, galbūt jau kitąmet Kauno gatvėmis kursuos išvien tik nauji autobusai.“

Viešojo transporto kokybė – vienas Kauno prioritetų, stiprinant žaliąjį miesto kursą. Bendrovės „Kauno autobusai“ atstovai nusiteikę didinti savo paslaugų patrauklumą. Jau dabar visas transportas yra žemagrindis, patogus bei prieinamas ir žmonėms su judėjimo negalia. Be to, šią vasarą visi keleiviai turėtų vykti vien kondicionuojamais autobusais bei troleibusais. Tuo pačiu naujos transporto priemonės prisideda mažinant CO2 emisiją ir bendrą aplinkos taršą mieste.