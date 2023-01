Į Europą keliavęs baltarusis pasibaisėjo nakvyne Kaune: čia kažkokia lūšna

Tačiau butas pasirodė su siurprizais. Apie savo patirtį jis papasakojo portalui „Onliner“.

Nustebino ne tik vaizdas

„Radau gana simpatiškus apartamentus, už naktį juose prašė 48 eurų. Bendras jų vertinimas ir apsistojusių komentarai buvo geri, dėl to užsisakiau sau stogą virš galvos. Vėlai vakare nieko neįtardamas atvažiavau į vietą. Ir kokia buvo nuostaba, kai vietoje įprasto namo pamačiau... „baraką“, beveik pašiūrę“, – pasakojo keliautojas.

Jį itin nustebino užsakytų apartamentų išorinis vaizdas.

„Nuo laiko pasenę medinės sienos, išklibę laiptai, turėklai, prie kurių baisu prisiliesti, neaiškia kryptimi prapuolę rastai. Ne taip įsivaizdavau idealią nakvynę. Tačiau viduje viskas buvo plius minus kaip nuotraukose internete, tik ne pirmo šviežumo“, – prisiminė vyriškis.

Tačiau, jo teigimu, nustebino ne tik išorinis vaizdas. Siurprizų laukė ir daugiau.

„Išorinis vaizdas – tiek to, galima ištverti, tačiau viduje kažkuo nepakenčiamai dvokė. Galbūt tai yra susiję su prasta pastato būkle ir dėl to su pasenusia jo kanalizacija. Tai jau viršijo mano jėgas, likti šituose apartamentuose tikrai nenorėjau, be to, juose nebuvo labai švaru“, – tikino baltarusis.

Susidūręs su tokiomis problemomis jis kreipėsi pagalbos į apgyvendinimo platformos pagalbą, paaiškino situaciją.

„Jie susisiekė su šeimininku, bet jis prieštaravo tam, kad užsakymas būtų atšauktas, o pinigai – grąžinti. Dar kabinėjosi, bet po to „Booking“ davė man 25 eurų „bonusą“. Pridėjęs dar šiek tiek, išsinuomojau kitus apartamentus. Išėjo brangiau, bet buvo naujame name ir tiesiog idealūs“, – pasakojo keliautojas.

Kaip pavyksta išlaikyti gerą reitingą

Jis stebėjosi, kaip tokių prastų apartamentų, kurių atsisakė, šeimininkas sugeba išlaikyti gana nemažą kitų klientų reitingą.

„Gal padeda skelbimas bute: atseit, vertinkite apartamentus, o ne pastatą, nes jo laukia rekonstrukcija. O gal šeimininkui pavyksta kažkaip susitarti su klientais“, – svarstė baltarusis.

Iš tiesų straipsnio publikacijoje galima rasti ant lapo popieriaus trimis kalbomis surašytą tokį pranešimą:

„Mūsų namas laukia rekonstrukcijos, esame užsitęsusiame procese su kaimynais. Būčiau dėkingas jei Jūsų vertinimas remtųsi apartamentais, o ne pastatu. Taip pat būčiau dėkingas už bet kokius patarimus.“

Platformoje „Booking“ tie patys apartamentai Jurbarko g. Kaune nuomojami ir toliau. Artimiausiu metu viena naktis dviem suaugusiems asmenims juose įvertinta 59 eurais.

Būsimi klientai informuojami, kad apartamentuose yra vienas miegamasis, tualeto kambarys, patalynė, rankšluosčiai, televizorius, valgomasis su įranga.

Be to, kaip privalumai nurodomi trumpas atstumas iki Kauno pilies, katedros, buvusių prezidento rūmų, Kauno arenos.

Tiesa, tik apartamentų personalas įvertinas kiek aukščiau nei vidutinis Kauno įvertinimas. Švara, komfortas, vieta mieste įvertinti prasčiau.