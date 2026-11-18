Vietos žiniasklaida praneša, kad institucijoms nepavyko susisiekti su liudytojais.
Wan Wenguo buvo apkaltintas „nusikalstamu žalos padarymu“ gamtinių dujų vamzdynui ir povandeniniams telekomunikacijų kabeliams Suomijos įlankoje 2023-iųjų spalį.
Byla dėl dujotiekio Suomijos įlankoje
Suomijos policija mano, kad Honkonge registruoto krovininio laivo šešių tonų inkaras trenkėsi į „Balticconnector“ dujotiekį tarp Suomijos ir Estijos. Žalą sukėlęs inkaras nulūžo.
Vis dėlto Honkongo institucijos panaikino baudžiamąjį kaltinimą Wan Wenguo, rodo kaltinamasis aktas, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP.
Vietos laikraščiai „Ming Pao“ ir „Sing Tao Daily“ pranešė, jog kaltinimas buvo panaikintas institucijoms nepavykus susisiekti su svarbiais liudytojais iš žemyninės Kinijos, kad šie atvyktų į posėdį.
Suomijos institucijos teigė, kad nuo jūros dugno pakeltas inkaras greičiausiai priklausė 169 metrų ilgio laivui „Newnew Polar Bear“.
Dujotiekio operatorius tuo metu nurodė, kad žalai atitaisyti prireiks mažiausiai penkių mėnesių, todėl Suomija žiemą liko priklausoma nuo gamtinių dujų importo.
Pasak „South China Morning Post“, Kinijos institucijos 2024 metais pranešė Europos šalims, kad atlikus vidaus tyrimą nustatyta, jog tai buvo stiprios audros sukeltas incidentas.
Wan Wenguo trečiadienį pripažino kaltę dėl dviejų atskirų administracinių nusižengimų ir jam buvo skirta bauda už „kelionės iš Rusijos į Kiniją tęsimą be pakankamo inkarų skaičiaus“ bei reikalaujamų kasdienių ataskaitų neteikimą, rodo AFP matyti teismo dokumentai.
Honkonge jis buvo sulaikytas nuo 2025-ųjų gegužės ir, kaip tikimasi, bus perduotas miesto imigracijos departamentui, kad būtų suorganizuotas jo išsiuntimas į Kiniją.