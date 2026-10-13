Helovinas be didelių išlaidų: kaip pasiruošti šiurpiam vakarui ir ką verta įsigyti iš anksto?

„Helovinas nebūtinai reiškia didelį vakarėlį ar sudėtingą pasiruošimą. Vieniems tai proga su vaikais išskaptuoti moliūgą, kitiems – papuošti namus, pasiruošti saldumynų užsukantiems vaikams ar surengti teminį kino vakarą. Matome, kad pirkėjai ieško tiek šventinių atributų, tiek galimybių pasiruošti neišleidžiant daug, todėl „Rimi“ asortimente siūlome įvairių saldumynų, dekoracijų ir kitų Helovino prekių, kad kiekvienas galėtų susikurti šventę pagal savo poreikius ir biudžetą“, – sako „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Heloviną planuoja paminėti daugiau nei ketvirtadalis apklaustųjų
„Rimi“ atliktoje apklausoje, kurioje dalyvavo 225 respondentai, 33 proc. nurodė pastebintys, kad jų aplinkoje Helovinas švenčiamas dažniau nei prieš kelerius metus. Dar 23 proc. mano, kad šventės populiarumas išliko panašus, o 31 proc. teigia, kad jų aplinkoje Helovinas apskritai nešvenčiamas.
Šiemet Heloviną švęsti arba bent kaip nors paminėti ketina 27 proc. apklaustųjų, o dar 26 proc. kol kas nėra apsisprendę.
Populiariausia veikla – moliūgų skaptavimas, kurį nurodė 20 proc. respondentų. 17 proc. planuoja žiūrėti teminius filmus, 15 proc. – dekoruoti namus ar kiemą, o 13 proc. ketina puoštis kostiumais arba persirengti vaikus.
Nors šventės tradicijos Lietuvoje dar tik formuojasi, jos suteikia progą paįvairinti rudens kasdienybę. O tam, kad namuose atsirastų šiek tiek šiurpios nuotaikos, nebūtina organizuoti didelio vakarėlio.
Šiurpi atmosfera namuose – vos su keliomis dekoracijomis
Viena paprasčiausių Helovino idėjų – pakeisti įprastą namų aplinką keliomis teminėmis detalėmis. Tam puikiai tinka dirbtiniai voratinkliai, ant langų klijuojami šikšnosparniai ar moliūgai, šviečiančios dekoracijos ir žvakės.
„Rimi“ Helovino asortimente galima ieškoti įvairių šventinių atributų: langų lipdukų, dirbtinių voratinklių, dekoratyvinių skeletų, moliūgo formos žvakių, LED dekoracijų ir teminių balionų. Net keli tokie akcentai gali įprastą svetainę ar vaikų kambarį paversti smagia šventės erdve.
Norintiems ryškesnio efekto verta derinti skirtingus šviesos šaltinius. Pavyzdžiui, ant palangės pastatyti moliūgo formos žvakę, prie lango priklijuoti teminių lipdukų, o kambaryje pakabinti tamsoje šviečiančių dekoracijų.
Šventinį įvaizdį galima susikurti ir be sudėtingo kostiumo. Raganos skrybėlė, kaukė, veido lipdukai ar teminiai akiniai gali tapti pagrindiniu persirengimo akcentu, ypač jei Heloviną planuojama paminėti namuose ar nedideliame draugų susibūrime.
„Helovinas patrauklus tuo, kad jam nereikia didelio pasiruošimo. Kartais užtenka kelių nebrangių dekoracijų ir šiek tiek fantazijos. Mūsų tikslas – pasiūlyti kuo įvairesnių pasirinkimų, kad pirkėjai galėtų pasiruošti šventei vienoje vietoje, atsižvelgdami į savo planus ir numatytas išlaidas“, – pažymi L. Lesauskaitė-Remeikė.
Saldumynai – populiariausias Helovino pirkinys
„Rimi“ apklausa atskleidė, kad iš specialiai Helovino proga perkamų prekių populiariausi yra saldumynai – juos nurodė 26 proc. respondentų. Dar 20 proc. planuoja įsigyti užkandžių ir gėrimų, 17 proc. – moliūgų skaptavimui, o 16 proc. – namų ar kiemo dekoracijų.
Nors Lietuvoje tradicija vaikščioti po namus prašant saldumynų dar nėra itin paplitusi, dalis gyventojų su ja jau susiduria. 14 proc. apklaustųjų nurodė, kad saldumynų prašantys vaikai juos aplanko kasmet, o 36 proc. – kartais.
Todėl net ir neplanuojantiems vakarėlio gali būti pravartu turėti nedidelį saldumynų krepšelį. Jam tinka įvairūs teminiai guminukai, ledinukai, šokoladiniai saldainiai ar zefyrai.
„Rimi“ šventiniame asortimente galima rasti ir specialiai Helovinui skirtų skanėstų, pavyzdžiui, „Haribo Halloween“ guminukų, „Fini“ saldumynų, vaiduoklių ar vampyrų formos ledinukų, teminių zefyrų bei kitų saldžių staigmenų. Tokie saldumynai tinka ne tik vaikams vaišinti, bet ir šventiniam stalui papuošti.
Norint sutaupyti, verta iš anksto apskaičiuoti, kiek svečių ar vaikų tikimasi sulaukti, ir rinktis dalytis patogias saldumynų pakuotes. Taip bus lengviau suplanuoti pirkinius ir išvengti perteklinių išlaidų.
Šventinis stalas, kuris nustebins ir vaikus, ir suaugusiuosius
Helovino vakarui nebūtina ruošti sudėtingų patiekalų. Kartais pakanka įprastus užkandžius patiekti kiek kitaip.
Pavyzdžiui, mažas dešreles galima apvynioti sluoksniuotos tešlos juostelėmis ir iškepti orkaitėje – taip gimsta vadinamosios dešrelių mumijos. O mocarelos rutuliukai, papuošti alyvuogėmis, gali virsti valgomais akių obuoliais.
Norintiems sotesnio pasirinkimo tiks ir teminė pica. „Rimi“ šventiniame leidinyje pristatoma Helovino pica, kurios ingredientai išdėlioti taip, kad primintų šiurpų veidą. Toks patiekalas gali tapti pagrindiniu kino vakaro užkandžiu.
Dar viena idėja – įdarytos paprikos, kuriose prieš kepant išpjaustomos akys ir burna, primenančios išskaptuotą moliūgą. O desertui galima iškepti moliūgų pyragą su žaliųjų citrinų glaistu.
Šventinį stalą galima papildyti ir paprastesniais pasirinkimais – riestainiais, krekeriais, traškučiais ar kitais mėgstamais užkandžiais. Juos subėrus į teminius dubenėlius ar papuošus šventinėmis detalėmis, net įprasti produktai atrodys išskirtiniau.
Kiek lietuviai planuoja išleisti Helovinui?
Apklausa rodo, kad dauguma apsisprendusių respondentų Helovino pirkiniams numato palyginti nedideles sumas.
24 proc. apklaustųjų ketina išleisti daugiau nei 10, bet ne daugiau kaip 20 eurų. Po 19 proc. nurodė planuojantys skirti iki 10 eurų arba daugiau nei 20, bet ne daugiau kaip 40 eurų.
Didesnį biudžetą numato mažesnė dalis: 10 proc. ketina išleisti daugiau nei 40, bet ne daugiau kaip 60 eurų, o 9 proc. – daugiau nei 60 eurų. Dar 19 proc. apklausos metu nebuvo apsisprendę dėl išlaidų.
Pasak L. Lesauskaitės-Remeikės, planuojant šventę verta pirmiausia nuspręsti, kokios veiklos bus svarbiausios – ar tai būtų vaikų pramogos, jaukus vakaras su filmu, ar draugų susibūrimas.
„Jeigu planuojate tik jaukų vakarą namuose, nebūtina pirkti daug dekoracijų ar ruoštis dideliam vakarėliui. Geriau pasirinkti kelis šventinius akcentus, mėgstamų užkandžių ir saldumynų. Taip lengviau išlaikyti numatytą biudžetą ir pasiruošimas tampa paprastesnis. Be to, renkantis šventines prekes visada verta atkreipti dėmesį į specialius pasiūlymus“, – sako „Rimi“ atstovė.
Moliūgas – ne tik dekoracija, bet ir gardus ingredientas
Vienas ryškiausių Helovino simbolių – moliūgas. Jį galima išskaptuoti, papuošti namus, o išimto minkštimo neišmesti, bet panaudoti virtuvėje.
Artėjant Helovinui, „Rimi“ parduotuvėse pirkėjų laukia platus įvairių rūšių moliūgų asortimentas – tiek maisto gamybai, tiek namų puošybai ar smagioms veikloms su vaikais. Čia galima rasti lietuviškų moliūgų, kepimui skirtų, muskatinių, spagetinių bei dekoratyvinių moliūgų. Vieni puikiai tiks sriuboms, troškiniams ar kepiniams, kiti – šventinėms kompozicijoms ar tradiciniam moliūgų skaptavimui. Taip kiekvienas gali išsirinkti moliūgą pagal savo sumanymą – nesvarbu, ar planuoja jaukų vakarą virtuvėje, ar kūrybines dirbtuves su vaikais.
Iš moliūgo minkštimo galima gaminti trintą sriubą, tyrę, kepinius ar įvairius desertus. Svarbu naudoti tik švarų, maistui tinkamą minkštimą, o dekoracijai ilgiau stovėjusio išskaptuoto moliūgo maistui nebevartoti. Norintiems išbandyti ką nors įdomesnio, verta pasigaminti moliūgų pyragą arba šokoladainį, papuoštą oranžiniu glaistu ir saldainių akimis. Taip šventės simbolis gali tapti ir pagrindiniu vaišių stalo akcentu.
„Smagiausia, kai šventei įsigyti produktai nelieka vienkartiniai. Moliūgas yra geras pavyzdys: iš pradžių jis gali tapti Helovino dekoracija, o jo minkštimas – gardžiu patiekalu. Taip šventę galima paminėti kūrybiškai, kartu stengiantis sunaudoti tai, ką įsigijome“, – priduria L. Lesauskaitė-Remeikė.
„Rimi“ pirkėjų apklausoje dalyvavo 225 respondentai.
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Straipsnį parengė: „UAB RIMI Lietuva“.