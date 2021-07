Gyventojams siunčia žinią – rinkitės kitus maršrutus, kitaip prireiks kantrybės

Lietuvos automobilių kelių direkcijos Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus vadybininkas Evaldas Tamariūnas paaiškino, kur šiuo metu Lietuvoje yra vykdomi vieni didžiausių kelių tvarkymo darbų.

„Šiuo metu magistraliniame kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda darbai vykdomi ruože nuo 10 iki 95 km. Taip pat 6iuo metu vykdomi magistralinio kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda (Kaunas – Klaipėda) atskirų ruožų paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbai, kad būtų užtikrinti kokybiniai kelio dangos rodikliai tokio tipo keliams.

Ties Kaunu vykdoma naujo tilto per Nerį statyba ir statomas viadukas per Jonavos gatvę (rekonstravimo projektas nuo 99,29 iki 100,47 km). Toliau už Kauno tęsiami darbai pagal projektą „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 102,90 iki 107,00 km rekonstravimas“, rekonstruojama pralaida magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 91,360 km“, – kalbėjo kelių direkcijos atstovas.

Nurodė, kada bus suremontuota kelio atkarpa link Kryžkalnio

Dalis vairuotojų ne kartą išreiškė pasipiktinimą dėl per ilgai vykdomų kelio darbų A1 kelyje važiuojant link Kryžkalnio. Tačiau pašnekovas nurodė, kad pagrindiniai darbai minėtoje kelio atkarpoje turėtų būti pabaigti jau šiais metais.

„Šiuo metu kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda link Kryžkalnio, ruože nuo 143,871 iki 146,116 km, vykdomi kairės kelio pusės paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas. Darbus planuojama užbaigti šių metų liepą. Toliau už Kryžkalnio, Klaipėdos link, skirtinguose A1 ruožuose vykdomi paprastojo remonto darbai. Kai kurie ruožai jau baigti, kitus planuojama užbaigti šiais metais.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu A1 kelyje trumpiausias remontuojamas ruožas yra 0,6 km, o ilgiausias apie 10 km“, – paaiškino E. Tamariūnas.

Panaikins vieną pavojingiausių sankryžų

Nors skirtinguose Vilnius–Kaunas kelio ruožuose tvarkymo darbai baigti, tačiau skelbiama, kad galutiniai tikslai bus pasiekti šių metų rugsėjį.

Tiesa, magistraliniame A1 kelyje iki šiol įrenginėjami atskiri atitvarai, taip pat montuojamos greičio valdymo priemonės.

„Įgyvendinant magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda projektą ruože nuo Vilniaus iki Kauno keičiami metaliniai apsauginiai atitvarai skiriamojoje kelio juostoje, dalyje kelio ruožų įrengiamos tinklo tvoros nuo laukinių gyvūnų. Taip pat rekonstruojamos greitėjimo ir lėtėjimo juostos, įrengiami pėsčiųjų takai ir perėjos skirtingame lygyje, montuojamos greičio valdymo ir įspėjimo sistemos, įrengiamas apšvietimas, atliekami kiti darbai.

Rudenį minėtame kelyje ties Kaunu taip pat bus pabaigta naujo tilto per Nerį statyba ir pastatytas viadukas per Jonavos gatvę. Darbus pagal sutartį planuojama užbaigti šį rudenį. Įgyvendinus šį projektą, bus panaikinta viena pavojingiausių sankryžų (Giraitės) valstybinės reikšmės kelių tinkle“, – nurodė pašnekovas.

Be to, taip pat paaiškinama, kad 2021 m. pavasarį pradėta rekonstruoti magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda pralaida, kurios būklė buvo labai prasta, o dėl nesandarių sujungimų, vandeniui išplovus gruntą, pernai vasarą buvo atsivėrusi smegduobė. Šios pralaidos darbus planuojam užbaigti per vasarą.

Keliaujantiems pataria rinktis kitus maršrutus

Gyventojams taip pat siunčiama atskira žinia – tie, kurie pasiryžo kelionei į pajūrį, rekomenduojama rinktis skirtingus maršrutus, kitu atveju sugaišite savo laiką.

„Atliekamų remonto, rekonstrukcijos darbų A1 kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožuose yra taikomi eismo apribojimai pagal suderintas arba tipines schemas. Eismo ribojimai yra taikomi statybvietėje dėl darbų organizavimo, mechanizmų judėjimo, darbuotojų ir, žinoma, eismo dalyvių, saugumo.

Keliaujantiems rekomenduojama rinktis alternatyvius į pajūrį vedančius maršrutus. Pvz. vykstantiems Vilnius–Klaipėda kryptimi, rekomenduojama rinktis kelią per Panevėžį, Musninkus, Jonavą, Kėdainius ar kitus maršrutus, aplenkiant Kauną. Vykstantiems iš Marijampolės Klaipėdos link, galimas maršrutas per Šakius“, – patarė E. Tamariūnas.

Lietuvos automobilių kelių direkcija gyventojams, planuojantiems keliones, rekomenduoja aplankyti internetinę svetainę www.eismoinfo.lt, kurioje pateikiama naujausia informacija apie valstybinės reikšmės kelių būklę ir eismo sąlygas, vykdomus darbus ir eismo ribojimus.