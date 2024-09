Gyventojams ruošia naują mokestį – po 5,35 euro per mėnesį už naujus šilumos skaitiklius

Kitą savaitė Vilniaus miesto savivaldybė planuoja priimti sprendimą, kuriuo įves naują mokestį už išmaniuosius šilumos skaitiklius ir daliklius.

Su mokesčiu – virš 6 eurų per mėnesį

Tarybos sprendimo projekte teigiama, kad naujas mokestis įvedamas atsižvelgiant į „Vilniaus šilumos tinklų“ pateiktą pasiūlymą dėl neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo apmokestinimo.

Neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra šilumos vartotojo bute ir (ar) kitoje patalpoje įrengtas šilumos skaitiklis ar daliklis, apskaitantis bute ir (ar) kitoje patalpoje suvartotą šilumos kiekį.

Projekte siūloma nustatyti, kad neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, kai įrengti šilumos skaitikliai su nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema, aptarnavimo mokestis per mėnesį už apskaitos prietaisą veiklos plano laikotarpiu – 5,35 euro be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) per mėnesį už šilumos skaitiklį.

Standartinis PVM tarifas yra 21 proc., tad galutinė kaina bus gerokai virš 6 eurų.

Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, kai įrengti šilumos dalikliai, aptarnavimo mokestis per mėnesį už daliklį veiklos plano laikotarpiu – 1,05 euro be PVM per mėnesį už daliklį.

Šilumos daliklis yra ant šildymo prietaiso paviršiaus sumontuotas apskaitos prietaisas, netiesiogiai matuojantis šildymo prietaiso atiduodamos aplinkai šilumos kiekį

Be kita ko, sprendimo projekte yra nuostata, kad nepasibaigus pagal planą nustatytam apskaitos prietaisų įrengimo laikotarpiui, apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis gali būti perskaičiuojamas, jeigu vartotojų kainų indeksas pasikeičia daugiau kaip 10 proc.

Paprastai kalbant, jeigu kainos Lietuvoje augs ar mažės daugiau nei dešimtadaliu, paslaugos kaina gali keistis.

Planuojama, kad dar šiemet bus įrengta 3 tūkst. naujų skaitiklių, už kuriuos bus mokamas minėtas mokestis. Per kitus dvejus metus jų planuojama įrengti dar po 7 tūkst. vnt.

Naujus skaitiklius įrengti įpareigoja įstatymas

„Vilniaus šilumos tinklų“ komunikacijos vadovė Monika Merkytė informavo nenustačius šių šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčių, nuotoliu nuskaitomų šilumos skaitiklių ir šilumos daliklių įrengti negalima, todėl šiuo metu tokių mokesčių nėra.

„Svarbu atkreipti dėmesį, kad nustatyti aptarnavimo mokesčius nuotoliu nuskaitomiems šilumos skaitikliams ir šilumos dalikliams įpareigoja Šilumos ūkio įstatymas“, – nurodė ji.

Pasak komunikacijos vadovės, „Vilniaus šilumos tinklai“ dar nėra įrengę tokių apskaitos prietaisų, todėl tokie mokesčiai nėra taikomi.

„Klientų skaičius, kuriems būtų taikomas šis mokestis priklausys nuo to, kiek naujų pastatų bus pastatyta Vilniuje ir prijungta prie centralizuotos šilumos tiekimo tinklo, o taip pat nuo gyventojų, kurie pageidautų ir balsų dauguma priimtų teigiamą sprendimą įrengti šiuos apskaitos prietaisus“, – komentavo M. Merkytė.