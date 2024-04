Gyventojams – dar daugiau žinių apie tai, kas vyksta jų name

REKLAMA

Šiuo metu proaktyvaus informavimo įvairiais kanalais testavimas vykdomas dalyje Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regiono daugiabučių namų, o iki metų pabaigos ši paslauga, tikimasi, bus teikiama visiems bendrovėms klientams.

Informuos SMS žinutėmis

„Mano BŪSTO“ Produktų vystymo grupės vadovės Indrės Kolesnikovienės teigimu, vykdant nuolatines apklausas girdimas vis didesnis klientų poreikis žinoti, kokie darbai atliekami jų namuose. Nors apie tai gyventojai ir dabar yra informuojami laiptinėje esančiose skelbimų lentose bei savitarnos svetainėje „BonoDomo“, klientai ne visuomet naudojasi šiais informavimo kanalais.

Siekiant, kad kuo daugiau gyventojų laiku pasiektų informacija apie name planuojamus bei vykdomus darbus ar įvykusias avarijas jų name, įmonė klientus papildomai informuos trumposiomis SMS žinutėmis ir el. laiškais.

„Analizuodami klientų apklausų anketas matome, kad poreikis čia ir dabar žinoti, kas vyksta jų name tik auga. Žmonės nori žinoti ne tik kada ir kokie darbai atliekami, bet ir dėl ko įvyko viena ar kita avarija ir kada ji bus likviduota. Būtent todėl tobuliname informavimo sklaidą, kad visi butų savininkai gautų visas jiems aktualias žinias“, - sako I. Kolesnikovienė.

Suteiks daugiau aiškumo

Klientų informavimas apie planuojamus ir atliktus remonto darbus, o taip pat name įvykusias avarijas bei jų likvidavimą bus vykdomas etapais. Iš pradžių gyventojams bus pranešama apie planuojamą darbų pradžią, jų trukmę, o galiausiai klientai gaus žinutę, kad darbai užbaigti arba kuriam laikui pratęstas jų atlikimo terminas.

I.Kolesnikovienės teigimu, pasitaiko atvejų, kuomet dalis klientų dėl įvairių aplinkybių net nežino, kad jų name buvo vykdomi tam tikri darbai. Ir tai suprantama, nes nemažai žmonių, kai pastate darbuojasi meistrai, dienos metu dirba. Be to, dalis darbų atliekami tose namo vietose, kur gyventojai paprastai nesilanko. Pavyzdžiui, ant stogo ar šilumos punkte. Vėliau, pamatę sąskaitose, kad jų name buvo atlikti minėti darbai, žmonės nustemba, nes jų tiesiog nematė, nepaskaitė informacijos skelbimų lentoje arba nesinaudoja savitarnos svetaine.

„Norime, kad mūsų klientai žinotų apie visus jų name vykdomus darbus, nes tai yra jų bendras turtas. Neabejojame, kad išplėtę informacinę sklaidą ir kanalus, kuriais bus siunčiami pranešimai, suteiksime klientams daugiau aiškumo. Tai taupys ir pačių žmonių laiką – jiems nereikės kaskart kreiptis į įmonės atstovus prašant paaiškinti, kada, kokiu pagrindu ir kokie darbai buvo vykdomi“, - naujovės privalumus vardijo „Mano BŪSTO“ Produktų vystymo grupės vadovė.

Ji pridūrė, kad matomi ir pirmieji diegiamos naujovės rezultatai. Gyventojai, kurių namuose jau vykdoma ši informavimo sistema, palankiai įvertino įmonės siekį vykdyti proaktyvią komunikaciją.

Informuos visus, bet yra viena sąlyga

Aktyvi komunikacija bus vykdoma ir avarijų name atveju, kuomet kiekvienas namo gyventojas bus informuojamas individualiai. Pranešimai bus siunčiami ne tik apie įvykio faktą, numatomą avarinės tarnybos atvykimo laiką, bet ir planuojamą namo resursų (šildymo, vandens, kt.) atstatymo darbų trukmę, pabaigą. Dėl to namo gyventojai galės lengviau planuoti savo laiką, jei dėl avarijos name būtų atjungtas vanduo, šildymas ar elektra.

Tiesa, yra viena sąlyga, jei gyventojai norėtų įvairiais, jiems patogiais kanalais gauti visą aktualią informaciją - klientai su namo prižiūrėtoju turėtų pasidalinti savo kontaktais, jeigu dar nėra to padarę. Tai visada galima padaryti paskambinus į „Mano BŪSTO“ klientų patirčių centrą arba užpildyti reikiamus duomenis savitarnos svetainėje.