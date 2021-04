Gyventojai Velykų ribojimus iškeičia į šiltus kraštus: keliauja ir draugų kompanijos, ir seneliai su anūkais

„Tez tour“ viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė teigė, kad turizmo sektoriuje pavasaris – tradicinis velykinių kelionių metas, kai dėl savaitės mokyklinių atostogų į užsienio kurortus galima išvykti su visa šeima.

„Pastaruoju metu kelionės tampa itin paklausia preke – nuo karantino suvaržymų pavargę žmonės labai nori keliauti – pakeisti aplinką, pasilepinti nerūpestingu poilsiu užsienio kurortuose, pasimėgauti vasariška šiluma.

O mokyklinių atostogų metu įprastai kelionių paklausa dar daugiau išauga. Beveik 2000 keliautojų pasirinko keliones svetur Velykiniam periodui. Žmonės noriai renkasi ilgesnę atostogų trukmę. Daugiau nei 30 proc. keliautojų apsistoja viešbutyje 11–12 nakvynių ar net išvyksta dviem savaitėms, kai anksčiau populiariausia kelionės trukmė buvo 7–9 nakvynės“, – pasakojo kelionių organizatoriaus atstovė.

Atostogauti vyksta šeimomis

Anot jos, dalis keliautojų išvyksta planuodami ilgiau pabūti svetur ir dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu.

„Taip pat dėl mažesnių buitinių rūpesčių. Pavyzdžiui, įskaičiuoto maitinimo bei dėl daugybės įvairiausių pramogų mažiesiems. Į Turkiją vystama draugaujančių šeimų kompanijomis, kuomet vaikai labiau užsiima vieni su kitais, tad ir suaugusiems lieka laiko pabūti draugų kompanijoje. Taip pat populiaru vykti atostogų su kitais artimais šeimos nariais, pavyzdžiui, su seneliais.

REKLAMA

Dar daugėja aktyvaus laisvalaikio, įvairių sporto rūšių entuziastų, kurie į užsienį keliauja grupėmis: nardyti, užsiimti jėgos aitvarų sportu ar buriuoti, žaisti golfą. Manome, tam įtakos turėjo uždaryti sporto klubai bei slidinėjimo kelionės, į kurias šiemet daugelis neišvyko“, – pasakojo I. Aukštuolytė.

Anot jos šiuo metu paklausios kryptys yra Egiptas ir Kanarų sala Tenerifė.

„Tenerifė, kaip ir visa Ispanija, krikščioniškas ir katalikiškas kraštas, tad keliautojai per Velykų atostogas apsistoję didesniame mieste ar tiesiog į jį nuvykę išsinuomotu automobiliu ar autobusu, galės pasigrožėti įvairiomis religinėmis eitynėmis ar paragauti tradicinio šios šventės patiekalo – spurgų su anyžiais.

Nuo balandžio mėnesio, kai orai jau tampa vasariški, atnaujinome keliones į Turkiją. Kelionių kaina velykiniam periodui vidutiniškai siekia 600–700 еurų asmeniui. Atostogoms Turkiją renkasi apie pusė poilsiautojų iš Lietuvos, tad ši kryptis – itin paklausi. Atostogaujantieji su visa šeima sudaro itin didelę poilsiautojų grupę, kuriai Turkijoje nuo seno skiriamas ypatingas dėmesys – daugybė geriausių viešbučių yra orientuoti būtent į šeimos poilsį“, – komentavo I. Aukštuolytė.

Keliauti saugu, bet pasitaikė ir susirgusių koronavirusu

Kelionių organizatoriaus „Novaturas“ komunikacijos vadovė Dovilė Zapkutė teigė, kad Velykų laikotarpis visada būdavo paklausus, nes paprastai šios šventės sutampa su moksleivių atostogomis.

„Šiais metais žmonės jau kuris laikas dirba nuotoliniu būdu, mokiniams pamokos vyksta tokiu pačiu principu, todėl taip vadinamos „workation“ atostogos, kuomet poilsiautojai atostogų metu derina atostogas ir darbą ar vaikų mokslus, yra populiarios ne vien velykiniu periodu.

Būtent šiuo laiku po beveik metų atsidaro Turkija, į kurios kurortus skrendame jau nuo balandžio pirmos dienos. Skrydžiai yra suplanuoti beveik kasdien, o toks skrydžių tvarkaraštis labai patogus keliautojams, nes leidžia lanksčiai planuoti savo atostogas – nuo kelių nakvynių trumpo atokvėpio nuo kasdienybės iki ilgesnių atostogų“, – pasakojo D. Zapkutė.

REKLAMA

Anot jos, 7 nakvynių poilsis su įskaičiuotu maitinimu 4–5 žvaigždučių viešbutyje Turkijoje vienam žmogui kainuoja nuo 280 eurų, o Egipte – nuo 350 eurų.

„Atostogauti keliauja tiek pavieniai žmonės, tiek poros, tiek ir šeimos su vaikais. Keliautojai žino, kad grįžus į Lietuvą reikės saviizoliuotis, šią prievolę vertina atsakingai. Taip pat šiuo metu daug diskutuojama apie tai, ar saugu keliauti.

Kalbant skaičiais, skrydžius šiais metais pradėjome vykdyti nuo vasario mėnesio ir iki šios dienos teigiamų Covid-19 testų rezultatų prieš grįžtant į Lietuvą yra sulaukę 7 mūsų keliautojai, atostogavę Egipte.

Į šią šalį skrydžiai vykdomi po keletą kartų per savaitę, vienu lėktuvu vidutiniškai skrenda apie 180 keliautojų. Siekdami užtikrinti keliautojų saugumą, primygtinai reikalaujame tiek išskrendant, tiek ir parskrendant į Lietuvą keleiviams turėti neigiamus testų rezultatus, užpildyti visas reikalingas anketas“, – pasakojo kelionių organizatoriaus atstovė.

Keliautojų mažiau

Kiti kelionių organizatoriai pastebi, kad dėl koronaviruso pandemijos, per šias Velykas keliautojų yra mažiau.

Štai Kelionių organizatorius „Tiketa Tour“ vadovas Gvidas Aukštuolis teigė, kad kitaip nei anksčiau, šiemet susidomėjimas kelionėmis nėra susijęs su Velykų šventėmis ar kitomis datomis.

„Klientai yra linkę atostogas planuoti, atsižvelgdami į pasirinktos šalies atostogoms situaciją kovoje su Covid-19, taikomas priemones, keliamus saugumo reikalavimus, viešbučių politiką.

Tad teigti, kad mūsų šalies gyventojai vyksta Velykas praleisti kitur – negalime. Žmonės keliones planuoja atsargiai, teikdami prioritetą saugumui“, – aiškino kelionių organizatoriaus atstovas.

Anot jo, šie metai turizmui yra nelengvi.

„Užsienio valstybės, kurių ekonomika stipriai susijusi su turizmu, deda visas pastangas, prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. Tad kova su koronavirusu yra vienas svarbiausių jų uždavinių. Viešbučiai, kiti turizmo industrijos dalyviai taiko itin griežtas saugos priemonės bei gerokai pakeitusią kainodaros politiką.

REKLAMA

Po aktyvių derybų su jais, šį sezoną atidarėme ypatingomis kainomis už keliones į Turkiją, Egiptą, kur savaitės poilsis penkių žvaigždučių viešbučiuose nesiekia ir 300 eurų“, – pasakojo G. Aukštuolis.

Bilietų dar yra

Kelionių organizatoriaus „Itaka“ pardavimų vadovė Daiva Strumskienė irgi teigė, kad balandžio mėnesį ir Velykų laikotarpiu, vykdoma minimali užsakomųjų skrydžių programa.

„Šiuo metu vieną kartą per savaitę skrendama į Madeirą Portugalijoje ir vieną kartą per savaitę į Egipto kurortą Marsa Alamą. Todėl ir per Velykas su mūsų organizatoriumi išskridusių turistų skaičius užsienyje siekia apie 350 žmonių.

Reikia pastabėti, kad Madeiros kurortas užsipildė greičiausiai. Tai lėmė kurorto sprendimas priimti be papildomo testavimo „saugius“ keliautojus, t.y. jau turinčius 2 vakcinas nuo Covid-19 ar persirgusius per pastarąsias 90 dienų. Likusieji keliautojai į salą gali patekti atlikę testą (arba iš anksto Lietuvoje, arba atvykus į Madeirą). O į Egipto Marsa Alamo kurortą dar yra laisvų vietų Velykų savaitgaliui – t. y. balandžio 3 d. skrydžiui. Kaina asmeniui su įskaičiuotu maitinimu prasideda nuo 400 eurų“, – komentavo kelionių organizatoriaus pardavimų vadovė.

D. Stumskienė sako, kad žmonės yra atsakingi, todėl nepastebima, kad jie keliautų didesnėmis grupėmis nei keliaujama įprastai.

„Atvirkščiai, matome, kad žmonės yra atsakingi ir sąmoningi. Tačiau atkreipėme dėmesį, kad atskiri šeimos ūkiai iškeliauja ilgesniam laikotarpiui – taip suderindami nuotolinio darbo, mokslo ir aplinkos pakeitimo galimybes“, – aiškino kelionių organizatoriaus pardavimų vadovė.